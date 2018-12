Así pasarás Nochebuena y Navidad según los astros

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Arianos la gran posibilidad de reencontrarse con aquellas personas que quedaron en el pasado está en esta jornada. Sensibilidad y retrospección, que despierta en las almas de estos nativos puros, su mejor parte.



Momento: de color dorado.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tauro inicia una semana tranquila, con bastante acercamiento familiar, tratando de dejar de lado las diferencias y buscando consolidar la parte más importante que es el amor en la familia. Hay que cuidarse entre quienes se quieren.



Momento: de color perlado.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Los gemelitos encontrándose, se miran en el mismo espejo y logran apaciguar aguas que turbulentas, quitan bastante seguido la paz de estos nativos cuestionadores, incluso al todo mismo. Revelación y madurez sana.



Momento: de color rosa suave.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día integrador para los más amantes de los símbolos, tanto de la familia como la Patria, el origen, la propia visceral forma de estos amorosos del Zodíaco. Hoy buscan mediar y lograr la paz profunda que se necesita en el hogar.



Momento: de color blanco brillante.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Estarán los leoninos muy atentos a las cuestiones laborales, hay logros económicos y tranquilidad. El amor de la mano de la buena celebración universal, dándole a estos regidos por el sublime rey Sol una jornada más que feliz.



Momento: de color naranja.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Con impecable dedicación, los virginianos preparan la jornada con ansias de agasajar y de demostrar cuánto les importan sus allegados. Se conectan con la familia desde un lado repleto de ternura y unión. Regocijo.



Momento: de color lila.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Abrigan los librianos sentimientos con cierta nostalgia, aunque con mucha paz y la capacidad de superación ante el recuerdo de sus dolencias. Buscan consolidad en la pareja esa unión bien de adentro que añoran.



Momento: de color celeste.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Jornada muy repleta de energía para estos nativos potentes y a la vez entrañables que tratan siempre de poner lo mejor de sí para que las cosas marchen en su mejor forma. Amantes de la familia, los escorpianos, brillan.



Momento: de color dorado.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Compungidos, los sagitarianos con nostalgia tratarán en esta jornada de dejar atrás los motivos que les quitaron alguna vez parte de la alegría. Almas evolucionadas, renacen y miran hacia atrás con una sonrisa de superación.



Momento: de color verde brillante.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Día largo pero con varias sorpresas agradables en el haber emocional de las cabritas. Sin llegar a dispersarse, aquellos que deban trabajar, podrán tener una jornada también alegre. El punto es estar bien sea donde sea que estemos.



Momento: de color rosa metalizado.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos, con tranquilidad porque logran llegar a reunir a personas de su entorno que se sentía que era imposible. Largos pensamientos, sentidos también pero no dejarán de tener presente la realidad mejor o a mejorar que tienen.



Momento: de color azul intenso.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos día muy festivo, con ansias de que todo sobresalga por el amor y las virtudes que sus allegados o familiares tengan. No hay duda que cada ser tiene su mejor parte y que es la que prima. Paz y entendimiento.



Momento: de color cereza.

HORÓSCOPO DEL MARTES 25 DE DICIEMBRE, 2018



ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Espontaneidad y mucha energía para estos nativos repletos de movimiento y brío. Logran ingresar a sitios jamás soñados aunque deseados, dándoles otro panorama a futuro en el aspecto financiero. Alivio.



Momento: de color verde manzana.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Vibración positiva por noticias que llegan a ustedes que alivianarían el ámbito financiero. Los taurinos saben cómo organizar las ganancias por lo que verán un buen resultado. Día interesante pata conocer gente o encontrar al amor.



Momento: de color crema.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Hay mucha energía en este día pleno de emociones para los geminianos. Reencuentros o citas que les darían nuevas posibilidades de crecer en los afectos. Sensación de apertura espiritual que les abre un poco más el camino espiritual.



Momento: de color canela.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Los cancerianos muy compenetrados en lograr que personas de sus entornos logren conciliar. Hay situaciones que se interponen entre la necesidad y la obligación, busquen equiparar y no ser tan subjetivos. Iluminación.



Momento: de color violeta.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Reuniones que para los leoninos quizás no sean importantes, traten de conectarse con la necesidad de sus allegados y háganlos sonreír. Saber que hay cuestiones que pueden ser postergadas, y que hay otras que quizás, no.



Momento: de color turquesa.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Los momentos de esta jornada serán lindos, tranquilos y con novedades en el plano familiar muy alentadoras. Hay cortes de vínculos que son los indicados a la hora de evaluar el día a día de ciertas relaciones. Se logra la paz.



Momento: de color malva.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los librianos con alto contenido emocional y romántico, vivirán esta jornada con alegría compartida, compenetración e ilusión. Librianos, siéntense a sacar cuentas y traten de esquivar gastos por tentaciones. Espiritualidad.



Momento: de color canela.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Los psíquicos del Zodíaco con alta espiritualidad que aplicarán con quienes conviven dando un halo de comprensión y de nuevo aire pacífico que era necesario. Sintonía, proyecto en común y punto de partida.



Momento: de color aguamarina.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Los arqueros con bastante tranquilidad, se toman el día para poder conectarse sin pausa ni obligaciones con su yo interior. El espíritu de estos nativos muy conectados con el Cosmos, llegan a conclusiones claras. Paz.



Momento: de color blanco puro.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Jornada para muchos laboral, en la que pondrán lo mejor de sí dando demostración fiel de cuán responsables son los capricornianos. Innegable virtud, que abarca a todos en diferentes espacios de sus nutridas vidas.



Momento: de color caoba.



ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Los aguateros con un día emocional y de mucho entusiasmo por los encuentros con familiares y amigos. Proyectan con mayor seriedad y convicción planes a futuro que van de mudanza a cambio de trabajo. Imaginen bien.



Momento: de color pera amarilla.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Jornada con emociones surtidas, traten de no contradecir sus principios y no se enganchen en las posibles discusiones que puedan surgir y que son comunes en las reuniones familiares. No desequilibren su modo sano de comer.



Momento: de color durazno.