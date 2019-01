Aseguran que se les apareció la Virgen en las ruinas de una iglesia

Héctor Fabián Campos y su esposa, Analía Rodríguez son un matrimonio de San Luis que dejó atrás su anonimato.

Es que la pareja aseguró haber visto a la Virgen María en las ruinas de la Iglesia de Paso del Rey, la más antigua de la provincia.

Como prueba muestran las fotos de lo que veían en la parte superior de una de las paredes, donde resaltan las grietas que dejaron el paso del tiempo y la humedad.

Según testimonian los medios puntanos, Héctor y Analía regresaban de cumplir una promesa a la Virgen de la Cobrera, la cual está ubicada en la ruta 39.

A la vuelta tomaron la decisión de hacer un alto en las ruinas de la Iglesia Paso del Rey. Allí vivieron la experiencia de sus vidas, reconocerían después.

En la capilla de adobe y madera, construida a fines del siglo XVII por los jesuitas y actualmente patrimonio histórico nacional, sacaron la foto a la que, reconocen ambos, cada vez que la miran vuelven a encontrarse con la conmovedora imagen.

Gentileza El Diario de la República.

“Allí mi esposa me avisa que veía la imagen de la Virgen en la pared. Yo decidí sacar una foto. En el auto quedaba el resto de la familia por lo que la visita fue fugaz. Asombrados volvimos al auto y sin hacer muchos comentarios emprendimos el regreso”, relató Héctor.

Si bien la fotografía fue tomada el 14 de julio del 2018, recién trascendió ahora ya que la compartieron con El Diario de la República, luego de haber sido tomado contacto con ese medio por un viaje que realizaron con el Club Inti Anti y Liones MTB San Luis.

Tanto Héctor como Analía saben que muchos no creerán en lo que vieron o que exageraron. A ellos no les importa. Saben que es una cuestión de fe y en ese sentido no dudan que a ellos dos fe es lo que les sobra.