Arrancó el MendoTran y cambian los recorridos del transporte públicos

Esta madrugada se puso en marcha el nuevo sistema de transporte que implementó el Gobierno provincial bautizado como MendoTran. En las primeras horas del día ya es posible notar los cambios en los recorridos, con menos movimientos en calles céntricas y con la nomenclatura de los nuevos recorridos circulando por las calles de Mendoza.

En términos simples, se trata de cambios en los recorridos y la implementación servicios troncales, interdepartamentales, locales y diferenciales. Por eso, este miércoles muchas personas se encontrarán con que sus recorridos ya no existen más y deben optar por otros servicios con trasbordos.

Por ejemplo, desde hoy no existen los recorridos tradicionales del Trole y sólo quedó activo el del Parque bajo el número 130 y completamente pintados de rojo. El de Dorrego, en cambio, ya no circula más y esta mañana en su lugar por esa zona de Guaymallén circulaba el recorrido número 353 del Grupo 300 pintado de rojo y verde.

Por ahora la mayoría de los colectivos que están circulando por las calles no está pintando con los colores que establece el Ejecutivo provincial, por lo que pueden generar confusión. Además, aún no están instaladas las nuevas paradas y no hay señalización que pueda indicar a los usuarios qué líneas de colectivos pasan por cada sector.

El chofer del 330 de Godoy Cruz preguntándole a los pasajeros cuál es Pellegrini, "que tiene que bajar por esa". Bienvenido #Mendotran — Carla Garrido (@carlaa_garrido) 2 de enero de 2019

Por ahora los usuarios le consultan a los choferes de cada recorrido o a otros usuarios que están en las paradas.

Los usuarios buscan información en los choferes de cada recorrido.

Además, este miércoles entra en vigencia la nueva tarifa de $18, la cual significa un aumento del 63% respecto al precio que se pagaba hasta ayer.

Para los usuarios que tengan dudas sobre el nuevo sistema se habilitó la línea 0800996604 de Autam.

Repasá aquí cuatro datos importantes para conocer el funcionamiento del nuevo sistema:

-Uno por uno, todos los nuevos recorridos del MendoTran

-Las paradas para hacer trasbordo en el sistema troncal

-¿Cómo y dónde consultar los nuevos recorridos del Mendotran?

-Para conocer los recorridos también pueden descargar haciendo clic aquí la revista del MendoTran en versión digital