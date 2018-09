Apareció el reloj de la polémica: no era el del ECA

Una publicación en internet donde se vendía el antiguo reloj del Banco Mendoza por $50.000 hizo que se activara un fuerte operativo para intentar hallar este objeto, parte del patrimonio de la provincia. Finalmente, hoy se encontró el artefacto en un local de calle San Juan de la Ciudad de Mendoza.

Sin embargo, el reloj que se vende no es el que estuvo colocado en el edificio del ex Banco de Mendoza donde hoy funciona el ECA, sino el de una sucursal de Godoy Cruz. Los propietarios, incluso, afirmaron que lo compraron como parte de un lote de remate en el año 2000, junto a otros elementos de la entidad bancaria.

El local en el que estaba el reloj.

Los dueños afirmaron que una prueba fundamental para sostener que no se trata del reloj del ECA es que el artefacto que funcionó allí tenía números romanos y el hallado hoy, no. Asimismo, insistieron en que fue adquirido dentro de un lote, junto con las puertas del ex Banco Mendoza de Godoy Cruz.