Ante la crisis, se posicionan los outlets mendocinos

La situación económica del país, sumado al cambio desfavorable para los mendocinos que solían comprar en Chile, hacen de los outlets de la provincia una opción cada vez más atractiva y necesaria.

Más o menos conocidos para muchos, comienzan a imponerse como alternativa a otro tipo de locales comerciales gracias a su oferta y sus tentadores precios.

El efecto Chile

Ingreso a un local y está lleno de gente. Ya sorprendida por la cantidad de clientes, comienzo a escuchar a una señora que le advierte a su hijo que no suelte las zapatillas que seleccionó porque podría ser el último par. Una pareja, a su vez, avanza con varias prendas para probarse. Cuando levanto la vista, una larga fila espera su turno para pagar.

El local se llama Alpargatas y está ubicado en Avenida San Martín de Godoy Cruz. Poco acostumbrada a ver tanto movimiento comercial, sin ninguna fecha especial de por medio, me decido a consultarle al cajero del local, quien me explica que ante la crisis, las ventas se han incrementado en los últimos meses. Además, agrega, "ayuda que la gente ya no compre en Chile".

La escena se repite en un local de ropa de mujer, también ubicado sobre la misma avenida y el mismo departamento. Posiblemente sea uno de los primeros outlets de la provincia. Al entrar los precios llaman la atención. Hay clientas antiguas que le indican a otras lo que resulta más conveniente. "La gente está buscando más opciones, se nota que hay más movimiento. Acá hay prendas falladas y también prendas únicas, que sólo quedan algunos talles. Hay muchas prendas al 50% menos", explica una vendedora.

Se trata de Eva Miller donde los precios llaman la atención: Se ofrecen camisas desde $280, pantalones desde $500, musculosas de algodón que arranan en los $150 y vestidos a $250. Allí se trabaja mezclando las temporadas, por lo que resulta conveniente comprar productos contra temporada.

Se denomina outlet a un establecimiento comercial especializado en la venta de productos en inventario o de una temporada anterior, siendo por tanto el precio inferior al habitual. En algunas de estas tiendas también se venden productos con pequeños defectos, a precios muy rebajados.

Aeróbica, es un local outlet que ofrece indumentaria y maquinaria deportiva, ubicado en Avenida San Martín 399 de Godoy Cruz. Allí se pueden encontrar descuentos que van del 30 al 70% de descuento en la ropa. Ofrecen pantalones de marca desde $400, camisetas a $300 y mayas de verano que rondan los $250. También ellos aseguran que han visto mayor movimiento comercial en los últimos meses.





En Arístides también

Uno de los oulets más conocidos es el de Adidas ubicado en Arístides Villanueva de Ciudad, donde se vende ropa y calzado de deporte. "Cuando tenemos promociones el local se llena. En los últimos meses hemos vendido permanentemente. Se nota un aumento en el flujo de los clientes. Cada vez más gente busca precios. Hay días que tenemos zapatillas 2x1, zapatillas de running desde $1399, musculosa a partir de $299, camperas de invierto con rebajas tentadoras. Hay productos con el 50% de descuento", detalla uno de los empleados del local.

También sobre la renovada Arístides se encuentra desde hace más de 10 años el outlet de ID Jeans, una marca mendocina que ofrece pantalones por $800, vestidos a partir de $200, remeras de algodón a $200, entre otros productos. "Vemos mucho movimiento. La gente busca ofertas, al ser fabricantes tenemos buenos precios", cuenta la vendedora.

En otros outlets, en cambio, aseguran que la situación económica del país los perjudica fuertemente y que la gente sólo mira, pero no compran o compran menos que antes.

"Hace más de 20 de años que trabajamos con ropa con talles discontinuos o prendas que se dejan de fabricar con descuentos desde el 30 hasta el 50%. Hay prendas con mínimas fallas. Lo que más vendemos son jeans que cuestan desde $1.190, también hay shorts y faldas por $600, blusas a $400. Pero todo está muy tranquilo, también hemos percibido la crisis", dijeron en el Clother outlet, en la Galería Caracol.