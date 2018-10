Alvear abrió el Pre Cosquín Federal

Federico Toledo, fue elegido como Finalista Solista Vocal Masculino, y se mostró muy contento con esta posibilidad para los artistas de nuestro departamento: “Siempre me costó entrar en el Pre Cosquín, siempre le tuve mucho respeto. Creo que todavía no me doy cuenta de lo que sucedió, voy a tener la posibilidad de representar a esta Ciudad. Realmente agradezco a todos los organizadores por la posibilidad”.