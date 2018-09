Alejandro Cazabán: "Lo del Ministerio Público Fiscal parece una venganza"

Luego de que ayer el fiscal Fernando Guzzo brindara una conferencia de prensa en la que anticipó que apelará ante la Corte la sentencia de tres años y nueve meses que recibió Julieta Silva por la muerte de Genaro Fortunato, el abogado defensor de la joven, Alejandro Cazabán, dialogó con el programa "Otra manera" de MDZ Radio y manifestó su malestar ante "el avasallamiento y la pérdida total de objetividad del Ministerio Público Fiscal (MPF)".

"No deja de sorprender la falta de objetividad del Ministerio Público Fiscal durante todo el juicio y desde que ocurrió el hecho. Guzzo no vino a la audiencia donde se leyó la sentencia, pero tuvo tiempo para mandarle mensajes a periodistas de Buenos Aires", ironizó Cazabán, en referencia al mensaje que leyó, minutos después de la finalización del juicio, el periodista Mauro Szeta citando al fiscal de la causa.

"No puedo entender que anticipe que va a apelar la sentencia sin esperar los fundamentos. Es un avasallamiento nunca visto y no sé hasta donde quiere llegar el Ministerio Público Fiscal. Casi parece una venganza, sin garantizar el debido proceso", agregó el letrado.

Con respecto a la compulsa penal contra la fiscal Andrea Rossi por "plantar pruebas", Cazabán explicó: "No acusé a Rossi de plantar pruebas, la acusé de no mandar a peritar los lentes y luego utilizarlos para su acusación en contra de la imputada, diciendo que no se los puso porque no quiso. Había prueba plantada en el auto dos meses después, pero no sé quién la puso allí".

"El Ministerio Público Fiscal debe actuar objetivamente. Ahora, Guzzo dice que los lentes aparecieron accidentalmente, o sea que sabían que no eran de Silva e igual los utilizaron para acusarla. Gullé (el Procurador de la Corte) debería actuar de oficio y no permitir este avasallamiento que no tiene límites. Hay muchos casos como éste y mucho más complejos y nunca vi un despliegue de recursos como el que hubo en este caso", insistió Cazabán.

Julieta Silva cumple la condena con prisión domiciliaria.

Por último, Cazabán se refirió a la posibilidad de que la defensa también apele la sentencia e insista con el pedido de absolución de Silva. "No puedo anticipar nada porque no conozco los fundamentos. No descarto apelar la sentencia e insistir con la absolución, es una posibilidad que tenemos. Tenemos fundamentos y pruebas suficientes de que le están pidiendo a Silva que evitara algo inevitable", cerró el letrado.