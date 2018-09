A los 42, cumple el sueño de narrar cuentos para recorrer el mundo

Nunca es tarde para empezar de cero. Con esa idea en la cabeza Ariel Bistagnino decidió, a los 42 años de edad, dejar atrás su vida y su trabajo estable en Buenos Aires para darle una oportunidad al trabajo que tiempo atrás había comenzado a escribir en silencio, cuando tenía 24.

"La idea fue empezar a vivir de mi propia escritura", cuenta Ariel mientras camina por las calles del centro de Mendoza.

Su aventura comenzó como producto de dos desconciertos: una ruptura amorosa y la decisión de su hijo de ir a Bariloche para vivir con su madre. En ese momento el escritor porteño descubrió la oportunidad de dejar atrás aquello que no lo hacía feliz, sus once horas de trabajo que lo anclaban de manera permanente a Buenos Aires y le robaban el tiempo que necesitaba para escribir.

"Por distintas cosas personales, llegó el momento", dice Ariel y continúa: "Imprimí 300 ejemplares y salí de Buenos Aires con 130 kilos de libros".

La manera de convertir su arte en su sustento de vida la encontró "en el camino". A los libros que había editado de forma independiente antes de emprender su viaje, sumó otros nuevos "de elaboración artesanal", más pequeños y accesibles, para vender arriba de los colectivos.

Hasta el momento Ariel tiene cinco libros publicados: Cuentos para leer borracho, Reunión Cumbre, Cocaína, Rabia y Cuentos del Subsuelo; todos por medio de la editorial independiente "Canto de Nosotros". Sus ficciones están marcadas por el humor y la crítica social.

"Con eso yo he logrado hacer la plata que necesito para vivir, hacerme cargo de mi hijo y cumplir el sueño de vivir divulgando mi trabajo, viajando y salir de un trabajo tradicional que no me gustaba", asegura Ariel, con sus libros - que también están publicados en Amazon- tendidos frente a él.

