La UTA desmiente las versiones de un "paro indeterminado"

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) desmintieron las versiones de un paro de transporte indeterminado y desconocieron tener algún vínculo con Gabriel Gusso, quien asegura ser secretario gremial y filtró esta información en distintos medios. "Rechazamos los comentarios y notas que han sido subidos a portales de noticias por quien dice ser Gabriel Gusso y se autodefine como Secretario Gremial de la UTA", remarcaron en el comunicado.

La UTA convocó a un paro general de transporte de pasajeros luego de no alcanzar un acuerdo con el sector empresario para aumentar el básico para choferes de $1.200.000 a $1.700.000. Desde las empresas se justifican en que necesitarían aumentar el precio del boleto, congelado desde agosto de 2024, para hacer frente a ese aumento.

Desde el Gobierno insisten en no dar lugar a ese aumento, ya que no es políticamente acertado y mucho menos en la víspera de las elecciones legislativas. Al mismo tiempo, la UTA se mantiene enfrentada con la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), la cual no se plegó al paro y prestó servicio, por lo que las líneas de las empresas DOTA y La Nueva Metropol siguieron funcionando con normalidad.

El sector gremial, por lo tanto, mantiene su postura de un paro de 24 horas, por lo que volvería a haber un servicio normalizado en las próximas horas. En este sentido desde la UTA remarcan que "esta entidad gremial rechaza, desconoce y no se identifica con cualquier comentario u opinión política o gremial de este sujeto, que no es miembro de ningún cuerpo orgánico de la entidad sindical".

Mirá el comunicado completo de la UTA

COMUNICADO UTA Desmiente a Gusso by gbarrera

Nota en desarrollo...