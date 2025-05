El Eternauta: el motivo por el que la traductora respetó el nombre de Malvinas en los subtítulos en inglés

A menos de una semana de su estreno, El Eternauta lidera el listado de series más vistas en Netflix, tanto en Argentina como en otra decena de países. La adaptación de la novela gráfica homónima del escritor Héctor Germán Oesterheld está haciendo historia, al compartir con el mundo la primera obra de ciencia ficción argentina. ¡Una coronación de gloria!

Uno de los puntos clave de la serie dirigida por Bruno Stagnaro, es la Guerra de Malvinas, el enfrentamiento bélico entre la armada británica y la argentina que se cobró la vida de 649 soldados. En la adaptación televisiva de El Eternauta, el protagonista, Juan Salvo (interpretado por Ricardo Darín), es veterano del conflicto bélico de 1982.

Para respetar y reivindicar a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, Daiana Estefanía Díaz, quien fue la encargada de traducir los subtítulos del español al inglés, tuvo un gesto que fue aclamado por los espectadores y usuarios de las redes sociales. Tal como lo compartió en una publicación de Facebook, la mujer decidió e insistió a la productora que, al traducir “Islas Malvinas” figurara “Malvinas Islands” en vez de “Falklands”.

Foto: Captura Facebook Daiana Estefanía Díaz

“Apenas empecé a trabajar en la traducción al inglés de la serie El Eternauta y vi que Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, decidí que iba a traducir ‘islas Malvinas’ como ‘Malvinas Islands’ y no como ‘Falklands’. Era la única opción viable, no tuve la menor duda. No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”, contó Estefanía Díaz.

“Cuento este detalle y pienso que tal vez puede resultar algo obvio, pero no podemos dar las cosas por sentado ni dejar nada librado al azar, en especial cuando se trata de un proyecto de alcance mundial que se difunde en una plataforma tan conocida. Es así que, como traductora que además ofició de enciclopedia argenta para los otros traductores de este proyecto, sugerí que en los subtítulos de todos los idiomas se usara el nombre Malvinas, independientemente de si en esos países Ilama así a nuestras islas o no”, agregó la traductora de El Eternauta.

Foto: Captura Facebook Daiana Estefanía Díaz

“Lo de las Malvinas era una cuestión mucho más profunda. Les conté que allá también nevó en 1982, que ese avión del ejército peruano no aparece por casualidad, que cuando dicen ‘las islas’ hablan de esas dos y muchísimas cosas más. Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. Es un tema sensible y muy presente que nos atraviesa en el ámbito político, histórico, cultural y social. Nos asienta en un lado de la historia del que no nos vamos a mover”, manifestó Daiana en la publicación, asegurando que tuvo que convencer a los integrantes de la productora para poder mantener el nombre de Malvinas.

“Por suerte la humilde sugerencia se transformó en realidad, y es por eso que, si activan los subtítulos o los doblajes de checo, italiano, danés, japonés, etc., verán que en todas y cada una de las traducciones usaron el nombre Malvinas”, señaló Díaz y concluyó: “No se trata de caprichos personales ni de intransigencias, sino de buscar transmitir de manera fiel, auténtica y profesional la esencia y la idiosincrasia de estos personajes en el contexto de la obra y nuestro país más allá de las fronteras idiomáticas”.