Baja de la edad de imputabilidad: los riesgos ocultos de una reforma sin infraestructura

El proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, impulsado por La Libertad Avanza y el PRO, genera controversia. Arturo Piracés, exdirector de Responsabilidad Penal Juvenil en Mendoza, advirtió sobre riesgos de priorizar el "impacto público" sobre soluciones estructurales para adolescentes en vulnerabilidad.

Análisis vs. medidas superficiales

Piracés cuestionó abordar el tema sin fortalecer el sistema socioeducativo. "Bajar la edad no es una solución real para los pibes vulnerables. El Estado debe hacerse cargo, no con punibilidad, sino con preparación y protección para evitar que sigan en el delito", advirtió. Comparó el caso argentino con países como Chile o Colombia, donde el Estado asume responsabilidades desde los 14 años: "Acá es tierra de nadie hasta los 16. ¿Dónde ponemos a los chicos si no hay instituciones ni personal preparado?".

Explotación de menores y reeducación

Reconoció que adultos usan a menores por su inimputabilidad, pero enfatizó: "Un proceso judicial debe aclarar quién los manipula. Privar su libertad debe servir para reeducarlos, no para aislarlos. Muchos viven en pobreza extrema: no piensan en el mañana". Además, criticó propuestas de trasladarlos a cárceles: "En Mendoza no hay espacio. La solución son modelos educativos, como escuelas-granja, no más rejas".

Alguien consume lo que los pibes roban.

Falta de empatía e inversión urgente

Coincidió en que los adolescentes deben asumir consecuencias, pero subrayó: "La sanción debe ser productiva. Tienen falta de empatía por el abandono. Salud mental y educación deben actuar en zonas vulnerables, no esperar a que lleguen a un juzgado". Sobre el Centro de Adolescentes con Medidas de Excepción (CAME) y el ex Cose en Mendoza, señaló: "Hay esfuerzos, pero con infraestructura precaria. Sin inversión en talleres y escuelas, cualquier reforma fracasará".

Piracés cerró con un llamado a priorizar políticas integrales: "El miedo a la cárcel no frena la delincuencia. Hay que recuperar su valoración propia, pero eso requiere presupuesto. Lo marginal sigue siendo marginal". El debate continúa, con críticas a un proyecto que, sin abordar causas profundas, podría agravar la crisis.

Escuchá la entrevista completa: