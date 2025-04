Lo que realmente sucede en los eventos de tecnología de Estados Unidos

Viajé a Estados Unidos para participar en eventos tecnológicos globales y escuché algo que cambió mi perspectiva sobre tecnología. No fue en un escenario principal. Fue en una conversación lateral, entre café y ruido, donde un desarrollador de Boston compartió un insight que resonó más profundo que cualquier speaker. La tecnología tiene un secreto: no se trata de lo que hace, sino de lo que transforma. Y esas transformaciones raramente suceden donde todos miran. SXSW es mucho más que un evento. Es un ecosistema vivo donde las ideas más audaces comprueban su potencial de supervivencia. Cada presentación, cada panel, cada encuentro casual es un experimento en tiempo real sobre el futuro de la innovación.

En Fintechs Americas, moderando el panel "Why the Talent War is Not Over", comprendí algo fundamental: la verdadera revolución tecnológica no se programa. Se imagina.

Consideremos tres verdades sobre cómo realmente evoluciona la tecnología:

La innovación no responde a planes perfectos. Responde a la capacidad de ver lo que otros no ven. No es un destino, es un método de observación radical.

La geografía ya no define capacidades. Define perspectivas. Argentina no compite. Interpreta. Nuestra tradición de resolver problemas con ingenio frugal es una herramienta más potente que cualquier presupuesto millonario.

Los mejores proyectos tecnológicos nacen de preguntas incómodas. No de respuestas inmediatas. De cuestionar no solo cómo hacer algo, sino por qué ese algo importa.

Viajando por Estados Unidos junto a The Flock entendí que estos encuentros globales no son sólo sobre networking. Son laboratorios de pensamiento. Cada charla es una provocación. Cada panel, un desafío a nuestros límites mentales. La tecnología que viene no será definida por código perfecto. Será resultado de equipos capaces de ver más allá de lo evidente. Equipos que entienden que la innovación real sucede en los márgenes, en esos espacios de posibilidad pura.

Un dato revelador: la mayor parte del conocimiento en SXSW no pasa por los escenarios principales. Sucede en conversaciones laterales, en cafeterías, en encuentros que parecen casuales pero que pueden germinar la próxima revolución tecnológica. Para las startups argentinas, mi mensaje es directo: estos espacios globales no son un lujo. Son un método de entrenamiento para el pensamiento expansivo. No se trata de impresionar. Se trata de expandir.

La tecnología más disruptiva no vendrá empaquetada en un pitch perfecto. Vendrá de alguien capaz de ver el problema desde un ángulo completamente nuevo. Y ese ángulo se entrena en la exposición, en el encuentro, en la fricción de ideas diferentes.

No fui a SXSW buscando tendencias. Fui a entender cómo se construye el futuro. Un futuro que no se decreta, se provoca.

Ramiro González Forcada.

* Ramiro González Forcada CEO & Co-Founder de The Flock.