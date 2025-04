Hambre, dolor y solidaridad: las historias que golpean en el corazón de Mendoza

Tincho y su esposa están sentados en un banco de la plaza San Martín. Ella le da la teta al bebé, que tiene 5 días de nacido, y él le ayuda con la vianda a Santimo, de tres. Ahora, cuenta Tincho, tiene a dónde volver. Pero hasta hace pocos días alternaban noches en la calle y en un hotel, cuando conseguían los 40 mil pesos para pagar el día. "Recorremos varios lugares todos los días por la comida. Estoy sin trabajo, pero la gente de la iglesia nos ha ayudado", cuenta tímidamente Tincho, que tiene acento porteño. Los cuatro deambulan en busca de comida. No están solos.

Alrededor hay varios niños que juegan mientras esperan la comida y unas 50 personas hacen fila. Entre ellos está Juan, un jubilado que vive en su casa de Ciudad, pero al que no le alcanza para comer bien todos los días. "Vengo acá los jueves. Después voy al Patio y todos ayudan. Qué vamos a hacer, es lo que toca", dice el exempleado de comercio. Cada jueves un grupo de pastores evangélicos liderados por "El Colo", Marcelo López, ayudan en esa plaza, ubicada en el centro financiero de Mendoza, que muta cuando se esconde el sol. Un grupo de mujeres organiza las viandas, todos respetan la fila y esperan la cena.

Foto: Pablo Icardi/MDZ

La noche trae otra realidad a las plazas del microcentro de Mendoza. Todo cierra, pero de a poco, se puebla de personas en situación de calle y familias que no tienen recursos para comprar alimentos que se reúnen para recibir la ayuda que ofrecen voluntarios, pastores y adherentes a distintos credos. "Vivo en San José, en un lugar atrás de la casa de mi mamá. Tengo una asignación por mi hija y no puedo trabajar todo el día porque no tengo quién la cuide. Mañana cumple 18 años mi hija más grande y ahora que termina la escuela va a poder trabajar y ayudarme", explica Camila, de 35 años, mientras su niña corre por la plaza

En la plaza Independencia José y Leonardo lideran otro grupo que cada jueves cocina para las personas en situación de calle. Comenzaron hace tres años y de manera intempestiva: salían casi al azar a buscar gente necesitada. Ahora se organizan, brindan alimentos y también su mensaje cristiano. "Ha crecido la cantidad de gente. Nosotros tratamos de ayudar a calmar el hambre, pero también a escuchar, a dar un mensaje de esperanza", dice José.

Foto: Pablo Icardi/MDZ

En el extremo Este del centro está el Patio Callejero, en la explanada de la iglesia de la Marced, está el principal centro de ayuda a las personas en situación de calle. Ese concepto no termina de abarcar a quienes durante la noche recorren los centros urbanos en busca de alguna estrategia de supervivencia. Hay "sin techo", sí. Hay personas con problemas de adicciones, también. Muchos, incluso, que tuvieron un medio de vida más estable y lo perdieron. Por eso entre quienes hacen las filas para recibir alimentos hay adultos mayores que tienen casa y recuerdos de un pasado mejor. "Nunca pensé estar en esto, pero no me hace sentir mal. No hice nada malo. Solo no tengo plata", explica Juan.

Se viene el invierno y el problema se agudiza. En la Ciudad hay censadas 290 personas en situación de calle. En Godoy Cruz son 60 y en Guaymallén 100. Pero esos registros son dinámicos.

Foto: Pablo Icardi/MDZ

A pedido del Arzobispado hubo una reunión de todos los poderes y los municipios para tener estrategias comunes. El primer pedido fue legal: que no detengan, ni lleven a las comisarías a personas que están en la calle sin que hayan cometido algún delito. "No pueden detener ni llevar a un destacamento policial a una persona solo por estar en la calle y si no cometieron un delito. Nos reunimos para prevenir, para trabajar en conjunto y la respuesta ha sido muy buena", explicó Marcelo De Benedectis, vocero del Arzobispado. En la reunión institucional que se hizo, comenzó a elaborarse un protocolo de abordaje que no sea punitivo y que aúna esfuerzos. Un dato relevante que descubrieron en la calle es la cantidad de personas que salen de la penitenciaría y que no tienen recursos para volver a la vida cotidiana extramuros. Lo mismo con las personas que quedan en prisión domiciliaria y en sus hogares no tienen recursos para salir adelante. "Estamos trabajando con Guaymallén y queremos sumar a otros municipios para tener un abordaje", dijo De Benedectis.