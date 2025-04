Educación y diálogo: herramientas para acompañar a los adolescentes en el uso responsable de las redes sociales

A menudo, en medio de la vorágine de la cotidianidad, los problemas relacionados con el uso de redes sociales en los chicos parecen ajenos. Sin embargo, la preocupación aparece cuando se presentan casos cercanos e imprevistos. Un ejemplo reciente ocurrió en el departamento de Las Heras, donde un niño de 11 años se quitó la vida, un trágico suceso que estaría relacionado con un peligroso desafío de TikTok llamado "blackout challenge”.

Los casos generan conmoción e impactan socialmente. En el núcleo familiar, además, surgen preguntas referidas a cómo acompañar a los niños y adolescentes. Al respecto, la psicóloga y psicopedagoga Gabriela López compartió una serie de reflexiones y consejos dirigidos a los padres.

López trabaja en la Dirección de Acompañamiento Escolar de la DGE y lidera un equipo de profesionales de salud mental. Desde su experiencia, la especialista resaltó la importancia de que los adultos apoyen la construcción de una autoestima sólida en los niños y adolescentes, evitando imponer restricciones sin ofrecer una explicación. "Las redes sociales suplen, en muchos casos, esa necesidad de validación externa a través de los likes, lo que puede ser peligroso en etapas de formación de la personalidad", explicó.

La psicóloga y psicopedagoga Gabriela López

En ese sentido, recomendó que los padres fomenten el autoconocimiento y la valoración personal en sus hijos generando una relación basada en un acompañamiento educativo, priorizando la comunicación abierta en lugar de recurrir a enfoques punitivos. De esta manera, uno de los puntos clave en su análisis es la importancia del diálogo constante. "No se trata de sentarse a hablar formalmente del tema, sino de aprovechar momentos cotidianos, como un paseo o una comida, para conectar con ellos y entender sus inquietudes", señaló.

Respecto a los límites horarios, la especialista sostuvo que son necesarios, pero con flexibilidad. "No se puede aplicar una regla rígida para todos; hay que evaluar cada situación, premiar esfuerzos y ajustar las normas según el contexto", dijo.

"Si un adolescente cumple con sus responsabilidades escolares o muestra interés en otras actividades, se puede negociar un tiempo adicional en redes como recompensa", agregó.

Asumir la responsabilidad: el ejemplo de los adultos

Aunque parece un consejo evidente, Gabriela López destacó que, con frecuencia, los adultos olvidan que deben asumir este rol con responsabilidad y enseñar a través del ejemplo.

“El filtro debemos ser nosotros, los adultos. Ese es el paso principal. Creo que como mamá o papá tenemos que poner el filtro primero nosotros para que después las medidas lleguen a los chicos. Porque muchas veces establecemos límites que nosotros mismos como adultos no cumplimos, no los respetamos. A mis consultas llegan muchos chicos que expresan explícitamente que sus papás no los miran en el almuerzo porque están con el celular”, señaló.

López reconoció que vivimos en un contexto en el que las personas afrontamos diversas dificultades, principalmente laborales. Sin embargo, entendió que es necesario estar presentes y no olvidar que “la tarea educativa nos corresponde a los adultos”. Las redes sociales suplen, en muchos casos, esa necesidad de validación externa a través de los "me gusta".

“Estamos sobresaturados de trabajo, es cierto; pero si decidimos trabajar tanta cantidad de horas, decidamos también ser responsables de la educación de nuestros hijos. Siempre podemos hacernos un espacio para dedicarles a los hijos: la cena, el almuerzo, la siesta, un fin de semana”, reflexionó e insistió: “seamos el ejemplo nosotros como adultos y después exijamos con respeto los hábitos y los horarios que se establecen para el uso del celular, de la computadora”.

Finalmente, la psicopedagoga advirtió que los jóvenes eluden fácilmente los controles creando perfiles falsos o usando cuentas secundarias, por lo que es fundamental que los padres, además de actualizarse constantemente respecto a las plataformas y las tendencias, refuercen la confianza y el acompañamiento, no el espionaje.