El emotivo relato de dos mendocinas que se despidieron del papa Francisco en la Basílica de San Pedro

El mundo entero llora la muerte de Francisco. Miles de fieles se acercan a la basílica de San Pedro para despedir al sumo pontífice, que permanecerá en el templo de la Ciudad del Vaticano hasta el funeral, programado para el próximo sábado en la Plaza de San Pedro. Entre esa multitud, Jésica y su mamá lograron llegar hasta el altar para darle el último adiós al papa.

Las mendocinas partieron hacia Roma desde la provincia el mismo día del fallecimiento de Jorge Bergoglio. Este miércoles, tras una larga procesión, pudieron despedirse del papa y fueron entrevistadas por un periodista de A24. “Muy emocionada”, resumió en primer momento Jésica, quien se encuentra junto a su madre.

“Lo vimos como una gran oportunidad el poder despedir a nuestro querido Francisco. Y bueno, sabemos que hay muchos argentinos que quisieran estar despidiéndose hoy, y de repente encuentran que solamente pueden hacerlo a través de las redes, a través de los medios”, reconoció visiblemente agradecida la mujer.

En este momento, son miles las personas que se congregan para despedir a Francisco, un líder que trascendió la fe católica e intentó unir a quienes se identificaron con sus valores. “Yo creo que ha llegado a muchas personas alrededor del mundo, indiferentemente de las religiones que profesaban porque creo que, de alguna manera, más allá de las diferencias o las coincidencias, pudo reunir a la humanidad en un discurso de humildad, en un discurso de unión”, opinó Jésica al respecto.

En ese sentido, la mendocina contó que fue muy difícil llegar hasta el altar. “Más allá de que tuvimos un gran recorrido bajo el sol, después adentro no teníamos posibilidad ni de movimiento. Tuvimos que salir ahí nomás”, describió y contó que, pese al breve instante, la emoción fue inevitable: “Mi mamá fue la más compungida. Yo la verdad que me emocioné un montón, no podía creer y no podía entender qué es lo que estaba pasando, fue muy fuerte”.