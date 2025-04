Habla el Arzobispo Jorge García Cuerva en conferencia de prensa tras la muerte del papa Francisco

El fallecimiento del papa Francisco, en la madrugada de este lunes, sacudió al mundo entero. Tras la realización de una misa especial en su honor, el Arzobispado de Buenos Aires, Jorge García Cuerva lleva a cabo una conferencia de prensa para hablar sobre la partida del Sumo Pontífice.

10:50 - García Cuerva habló sobre el fallecimiento del Papa en Pascuas

Tras confesar que tiene "sentimientos contradictorios" por la partida del Papa en Pascuas, el arzobispo de Buenos Aires manifestó: "Ni la muerte tiene la última palabra. Creemos que Jesús resucitó, que vive para siempre. Sabemos que Francisco se nos adelantó. Está experimentando la vida eterna. Creemos que la casa grande del cielo ya tiene un lugar para Francisco. Celebramos la Pascua con alegría, pero para llegar a ella transitamos el dolor".

10:45 - El Arzobispo de Buenos Aires habló sobre la visita del Papa a la Argentina

"El enorme desafío nuestro es que todos nosotros tenemos que ser un poco Francisco. Creo que siempre estuvo y está en nuestra gente.Nunca hablé del tema de su visita de Argentina, pero sí sabía de sus ganas. Me parecía que no me correspondía a mí hablar del tema. Como Iglesia podemos decir que ha sido un papa cercano, humano que iluminó con el Evangelio la cuestión ecológica. Me parece que nos dejó una iglesia en diálogo con el mundo, una iglesia pobre para los pobres como él decía; me parece que nos deja el hermoso mensaje que les dio siempre a los jóvenes de que sueñen en grande, de que vivan con garra. Les decía: “El mundo necesita de ustedes. Hagan lío”, expresó Jorge García Cuerva.

10:30 - Comenzó la conferencia de prensa

"Recordemos al padre de todos, de los marginados de los pobres", comenzó el Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.