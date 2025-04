A pesar de la expectativa por el dólar, los materiales de construcción no aumentaron

La salida del cepo cambiario en Argentina reactivó una vieja costumbre en el comercio local: esperar movimientos bruscos en los precios. Pero esta vez, al menos en el sector de materiales para la construcción y ferretería, el sacudón no llegó.

MDZ recorrió corralones y ferreterías de Mendoza para saber si, como suele pasar, los proveedores habían actualizado sus listas. ¿La respuesta? Unánime: no hubo aumentos. Algunos productos sí subieron levemente por cuestiones estacionales o especulativas, pero no por la macro.

El comunicado de ABBA.

“Con la suba de diciembre del 2023 nos fundimos todos, no se vendía nada”, soltó uno de los dueños de corralones consultados, todavía con bronca. Desde Abba Materiales, incluso, publicaron en redes sociales un mensaje claro sobre no subir los precios y llamar a los proveedores a hacer lo mismo.

En esa línea, el dueño de Corralón HG, que pidió no dar nombres, fue contundente: “Hay uno que vende fierro que se hizo el vivo y no quiso venderme ni alambre ni laminado. Pero ya sé lo que tengo que hacer: no le compro por 15 días. Así baja él solo”.

En el lugar, uno de los clientes agregó: “Lo del fenólico fue una picardía. Me pasaron un presupuesto de 1,9 millones, y al rato me cobraban 2,6. Pero el dólar estaba igual. Se cubren de antemano”.

Hugo Guiñez de HG está convencido de no subir los precios y así cuidar su clientela. Foto: MDZ.

Algunos productos, como los ladrillos o la madera fenólica, registraron alzas puntuales. Pero los comerciantes aclaran que se trata más de comportamientos estacionales o “avivadas” que de subas generalizadas. "En invierno siempre sube el ladrillo, porque es más difícil laburar y secar en esa época", explicó otro vendedor.

En la Ferretería Forconi, con más de 80 años en el rubro, también fueron categóricos: “Ya está todo dolarizado. Nos mataron con los aumentos del año pasado, así que ahora nadie quiere remarcar. Las herramientas, por ejemplo, no se están vendiendo. Y encima no somos un rubro de primera necesidad.”

En las ferreterías, las herramientas no se venden y los comerciantes deben bajar sus precios para el público. Foto: Freepick.

Desde ese comercio indicaron que el consumo se frenó fuerte y que muchos proveedores están sosteniendo los precios porque ya vienen “muy arriba”. Incluso algunos mayoristas reconocieron que, tras la devaluación de diciembre, inflaron los valores aprovechando la incertidumbre.

“Nosotros no vamos a remarcar. Y ojalá nadie más lo haga. Hay que dejar de ser vivos a costa del otro”, resumió un encargado, apelando a un principio simple pero olvidado en tiempos inflacionarios: no especular siempre. La construcción es uno de los rubros que más a sufrido los reveces económicos este último tiempo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Los datos de marzo

El Índice de la Red Edificar (IRE), que releva más de 100 productos de empresas líderes del rubro en Mendoza, registró en marzo una suba del 3,36% respecto a febrero. Con ese aumento, el acumulado en lo que va de 2025 asciende al 5,31%.

Este indicador contempla rubros como hierro, hormigón, áridos, madera, pisos, sanitarios, pintura, ferretería industrial y más, y se elabora a partir de precios de referencia de 11 firmas mendocinas que conforman la Red Edificar. Entre ellas están Hipercerámico, Mendoglass, Tekno, Giuffré Maderas y Hormiserv, entre otras. Los corralones en Mendoza resisten subas y exponen lo que pasó con los precios. Foto:

ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Por su parte, el Índice Construya (IC), que mide el nivel de ventas de insumos para la construcción al sector privado a nivel nacional, mostró un crecimiento del 8,23% mensual desestacionalizado. “En los últimos dos meses asistimos a una recuperación gradual de las entregas de materiales, tras una fuerte retracción”, señalaron desde la entidad.

Sin embargo, desde los comercios mendocinos explican que muchos de esos movimientos responden a aumentos “de catálogo” que luego no se trasladan directamente a la góndola, porque el consumidor no convalida los precios. Vendedores afirman que ya perdieron mucho con los aumentos de los últimos dos años y ahora no pueden trasladar subas al público. Foto:

ALF PONCE MERCADO / MDZ.

¿Y ahora qué?

Lo que queda claro es que, al menos por ahora, no hay aumentos generalizados en el sector de materiales para construcción y ferretería en Mendoza. Pero también hay un mensaje que sobrevuela: si la demanda no se reactiva, difícilmente el mercado tolere nuevos ajustes.

Mientras tanto, comerciantes y clientes conviven en un clima de desconfianza crónica, donde cualquier movimiento económico activa alertas. Esta vez, por ahora, no fue para tanto.