Los tres signos que siempre terminan en el lugar y momento equivocados

Hay personas que, sin quererlo, se ven envueltas en situaciones incómodas o llegan justo cuando no deberían. En el zodiaco, algunos signos tienen una extraña tendencia a estar en el lugar equivocado en el peor momento.

Estos tres signos parecen tener un imán para los malentendidos y las coincidencias incómodas, según la astrología.

Cáncer: su sensibilidad lo hace estar siempre atento a lo que sucede a su alrededor, pero eso a veces lo mete en problemas. Puede entrar a una conversación justo cuando hablan de él o presenciar momentos incómodos sin quererlo. En el zodiaco, su intuición es fuerte, pero su sentido de la oportunidad no siempre lo es.

Libra: por querer estar en todos lados y llevarse bien con todos, muchas veces se encuentra en situaciones que preferiría evitar. No es raro que termine siendo testigo de secretos que no le incumben o atrapado en discusiones ajenas. En la astrología, su necesidad de armonía no siempre lo salva de los momentos incómodos.

Piscis: su mundo de fantasía a veces le impide notar lo que ocurre a su alrededor, lo que lo lleva a aparecer en el peor momento posible. Puede entrar a una habitación justo cuando se habla de un tema delicado o estar presente cuando ocurre algo vergonzoso. Su distracción lo convierte en uno de los más desafortunados del zodiaco.