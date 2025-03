Bahía Blanca: el terrible relato de una vecina que perdió todo en la inundación

La inundación de Bahía Blanca dejó hasta el momento 6 muertos, 245 evacuados y destrozos en toda la ciudad. La tormenta extrema dejó entre 300 y 350 milímetros de lluvia acumulada desde la madrugada. Ante esta situación, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegó un operativo de emergencia que incluye áreas de Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Salud y Transporte.

Lorena, una vecina de Bahía Blanca, perdió su local comercial con la inundación de 2023 y ahora su casa quedó inhabitable. La mujer habló con MDZ Radio y contó su terrible historia.

“Yo vine a hacer un trámite a Punta Alta y me quedé. Mi marido, mi hijo más grande y su hijo estaban en Bahía Blanca. Yo me quedé con el bebé acá en Punta Alta. Anoche sabíamos que había alerta, pero nunca pensamos que tanto. Hoy cuando llamo a mi marido me dice que el agua subió, subió y subió”, relató entre lágrimas Lorena.

Bahía Blanca bajo el agua. (EFE)

“El agua brotaba por las rejillas, por el inodoro. No sirve nada. El agua salía por el inodoro, por la estufa, por todos lados. Salieron y se fueron a la casa de los abuelos. A Lenny lo arrastró unos metros la corriente y el agua se llevó todo lo que tenían en las manos. Teléfono, billetera, todo”, agregó la mujer.

Por otro lado, Lorena aseguró que todavía no piensan en el día después porque están recuperándose del susto y conteniendo a los niños porque hay uno que tiene autismo.

También remarcó la necesidad de recibir asistencia del Estado. “Sería recontra bueno si de parte del Gobierno mandaran una línea de crédito porque no se va a poder comprar nada porque estamos todos en la misma”, cerró.