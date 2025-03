El día que Charly García voló: así lo vivió el camarógrafo que lo inmortalizó

El 3 de marzo de 2000, en plena Fiesta de la Vendimia, el mítico músico Charly García protagonizó uno de los momentos más impactantes y recordados de la historia del rock argentino: su salto desde el noveno piso del Hotel Aconcagua en Mendoza. Detrás de esa imagen icónica que dio la vuelta al mundo, hubo un camarógrafo que, casi por instinto periodístico, logró capturar el momento exacto. Daniel Raquela, entonces un joven periodista de 27 años, relató en MDZ Radio cómo ocurrió todo.

"Estábamos cubriendo una agenda de notas relacionadas con el ministro de Trabajo del gobierno de De La Rúa, Alberto Flamarique. Sabíamos que Charly estaba en el hotel, pero no era nuestro foco", recordó Raquela. La conferencia de prensa se realizó en el segundo piso, el mismo donde minutos después caería García. "Bajamos al lobby, pero nosotros salimos a la vereda, donde estaban los fans esperando que Charly se asomara", agregó.

Raquela explicó que junto con su compañero de trabajo, Marcos Álvarez, decidieron entrevistar a algunos fans y pedir un remis para llevar el material a Canal 7 donde ambos trabajaban. Pidieron un remis y cuando llegó Daniel decidió cambiar el casete de la cámara, una pesada herramienta de 11 kilos. "Si el remis hubiera parado 10 metros más adelante, no veía nada. Pero se paró justo enfrente del portón del hotel. Cuando cerré la puertita de la cámara, escuché a los fans gritar '¡Charly, Charly!'. Lo vi asomado y, sin pensarlo, disparé la cámara que estaba en el piso. Si me la ponía primero en el hombro no llegaba a grabar porque la cinta tarda dos segundos y medio en enhebrar", detalló.

El instinto de Raquela fue clave. "Cuando encuadré e hice foco, recién ahí la cámara empezó a grabar. Justo cuando Charly estaba en el aire. Vi más de lo que hay grabado. Pensé que se había matado porque cayó atrás de una construcción. No me acordaba que la pileta estaba en el segundo piso", confesó. El impacto fue inmediato. "La gente gritaba desesperada. Marcos Álvarez, mi compañero, estaba mudo. Le dije 'dale, relata esto', y seguí grabando", contó.

Al llegar a la pileta, la escena era surrealista. "Charly estaba haciendo la planchita, boca arriba, como si nada. Nos miró como diciendo '¿Qué hace esta gente acá?'. Lo primero que dijo fue 'mozo, tráeme una Coca-Cola'", recordó Raquela. La pregunta de Álvarez, "¿dónde dejaste la capa de Superman?", se volvió icónica. "Los otros periodistas no sabían que se había tirado. No lo habían visto caer como nosotros", explicó.

Días después, Raquela logró contactar a Charly. "Le llamé y me atendió él mismo. Le dije 'soy el autor de la imagen, yo te grabé'. Me agradeció y me dijo 'venite a mi casa'. Pero yo me quedé ahí nomás, me conformé con eso", relató. Años más tarde, intentó reencontrarse con el músico, pero su estado de salud lo impidió.

El salto de Charly quedó inmortalizado no solo en el video de Raquela, sino también en la cultura popular. Muchos fans se han tatuado imágenes del momento y recuerda con orgullo que Fito Páez "a los 3 días, cantó Vale en la repetición de la Vendimia. La canción que escribió en dos días que relata la caída". "Es muy loco", concluyó Raquela, quien, sin saberlo, capturó una de las escenas más emblemáticas del rock argentino.