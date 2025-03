El cambio del Código Procesal de Familia que podría acelerar divorcios y demandas de alimentos

La provincia de Mendoza realizó modificaciones al Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, estableciendo que ciertos actos procesales podrán notificarse a través de servicios de mensajería instantánea, como WhatsApp. La medida, aprobada por la Legislatura mediante la Ley N° 9609, introduce esta alternativa con el objetivo de dar mayor celeridad a los procesos y reducir las demoras que generaba la notificación por escrito.

El nuevo artículo 4 bis del Código establece que podrán notificarse por este medio: medidas de protección, citaciones a audiencias y pericias, autorizaciones de viaje y procesos no patrimoniales con demandados fuera de la provincia o con domicilio desconocido. Además, permite que el juez evalúe otras situaciones en las que la notificación digital evite retrasos.

El procedimiento, detallado en el artículo 4 ter, exige que la notificación se realice a través de un número oficial del juzgado. Luego de la resolución judicial que ordena la notificación, la secretaría del tribunal generará un archivo PDF con la documentación correspondiente y se comunicará telefónicamente con la persona a notificar para confirmar su identidad. Posteriormente, se enviará el mensaje con el documento adjunto y se labrará un acta dejando constancia de la recepción. En caso de que el destinatario no confirme la recepción del mensaje, el tribunal deberá insistir con una nueva comunicación.

La notificación por servicio de mensajería instantánea es complementaria.

Desde el ámbito legal destacan que esta modificación evitará demoras significativas. "Ha sido como un avance muy celebrado por los profesionales que litigamos en el cuero de familia, ya que el Código Procesal Civil de Mendoza establece las notificaciones al domicilio real y o legal constituido. En los procesos iniciales, como por ejemplo en iniciar una demanda o cuando hay que notificar alguna medida tomada en el ámbito tutelar en la que la persona no tiene un domicilio electrónico constituido, sí o sí la notificación debe hacerse al domicilio real", explicó Emilia Mainente, una abogada de familia a MDZ.

La reforma marca un avance en la digitalización de la Justicia mendocina, un proceso que busca modernizar los procedimientos y hacerlos más ágiles. "Muchas veces estas notificaciones fracasan o porque la persona se mudó o porque no está o porque el notificador no puede constatar que viva allí entonces en temas y en procesos tan delicados como los de familia donde hay una urgencia que otro tipo de proceso no tienen, demoraba mucho los tiempos y había muchas personas con necesidades urgentes que no vean su derecho tutelado porque no se puede notificar a la otra parte", agregó.

La notificación a través del servicio de mensajería instantánea es complementaria y no reemplaza a otros tipos, es decir que la persona demandante puede solicitarle al Juez la notificación al domicilio real. "También esto es bueno cuando hay un demandado en el extranjero, suele pasar cuando tenemos alguna cuota de alimentos y hay que notificarla. Inclusive en algunas provincias, donde el costo de notificación que tiene que pagar la persona que realiza la demanda es elevado", concluyó.