Vilma Rúpulo: "Sobreviví a la dictadura y convertí mi dolor en arte"

"Me detuvieron con mi bebé de dos días. Sobreviví a torturas y simulacros de fusilamiento, pero el arte me salvó". Vilma Rúpulo, exdetenida desaparecida y coreógrafa, transformó su dolor en Madres, una obra de danza que homenajea la lucha de las Madres de Plaza de Mayo. "El nunca más no existe sin memoria. Hoy salimos a las calles por los 30.000", relata.

Escuchá su testimonio completo: