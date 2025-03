Michael Bibi ya suena en Arcana Experience en el cierre de la noche en Lomas del Malbec

Mendoza es escenario de una nueva edición de Arcana Experience, un festival de música electrónica que combina sonidos vanguardistas con un entorno natural impactante. El evento se lleva a cabo en Lomas del Malbec, un predio rodeado de viñedos y vegetación autóctona, con vistas privilegiadas a la Cordillera de los Andes.

La jornada, conocida como Arcana Sunset, se extiende desde la tarde hasta la medianoche, con la presencia de DJs internacionales, encabezados por Michael Bibi, una de las figuras más destacadas del género.

En ediciones anteriores, Arcana ha demostrado ser mucho más que un simple festival. Un evento mágico, donde la música, la iluminación y el paisaje crean un ambiente inolvidable. La propuesta no solo se centró en la música, sino que también integra arte y elementos místicos, potenciando la conexión del público con el entorno.

Bibi ya suena en Arcana Experience ante miles de personas:

El DJ se presentó en Lomas del Malbec ante un gran número de personas que se congregaron en Luján para vivir una tarde a puro ritmo.

Atardecer a puro ritmo

A la espera de la gran presentación de Bibi, a partir de las 20:15 del sábado, la pista de Arcana en Lomas del Malbec se copó con ritmo y energía especial que trajo el dúo norteamericano de Bedouin en medio del atardecer. Miles de personas están disfrutando del festival de música electrónica más imponente de la región.



Las tendencias del día

Todos están de acuerdo en que lo importante en una fiesta electrónica es sentirse cómodo para poder bailar, y respetar tu identidad a la hora de vestirte. “De nada sirve seguir una tendencia o ponerte algo que te va a hacer sentir extraño, raro, que no sos vos. Tu look debe hacerte sentir con onda, feliz, y con ganas de bailar: sino, no sirve”, coincidieron algunos de los diseñadores independientes que están en Arcana con su showroom.

Dicho esto, si se puede hablar de tendencias definidas: flecos a morir, mucho tejido, redes, vestidos de encaje, y en cuanto a colores, mandan el blanco, el negro y la gama de los colores inspirados en al tierra y la naturaleza: beige, camel, chocolate, nude, y la gama de los verdes.

Por otro lado, la onda más dark y nocturna también se ve: el cuero negro, el latex, las reiminscencias al bondage, cadenas, tachas y lentejuelas dan que hablar. Los diferentes looks en Arcana Experience. Foto: Marcos García / MDZ.

Un marco imponente

Al poner un pie en Lomas del Malbec, todas las miradas se las lleva el imponente escenario en el que ya está sonando el dúo estadounidense Bedouin. Con una amplia estructura que se mezcla con el paisaje de los viñedos y la Cordillera de los Andes, se ha convertido en el marco ideal para un momento instagrameable en Arcana.

El empresariado mendocino presente en Mendoza

Con el atardecer empezando a colorear el despejado cielo en Lomas del Malbec y la llegada masiva de las 12.000 personas que se esperan en Arcana, los más puntuales van buscando su lugar en el amplio predio. En el sector más exclusivo de la fiesta, el empresariado también se hace presente: Augustín Vila, de Grupo América, y Santiago Ribisich, CEO de Bodega Antigal, entre otros ya disfrutan de este festival. Foto: Marcos García / MDZ

Arcana Experience comienza a tomar color en Lomas del Malbec:

Algunos looks en Arcana Experience. Foto: Marcos García/ MDZ.

El escenario toma color en Arcana Experience. Foto: Marcos García/ MDZ.

