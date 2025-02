Quién está detrás de la productora que tomó protagonismo en la Vendimia

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2025 tendrá lugar los primeros días de marzo. A diferencia de otros años, la tercera noche será gestionada por una productora privada que toma relevancia en el escenario local. Tal como sucedió en la última edición de la Fiesta de la Cerveza, los privados adquieren protagonismo en la organización de eventos que históricamente fueron de gestión pública.

El nombre de la productora Beatbox viene sonando desde hace meses y tomó relevancia en el calendario vendimial de este año ya que "se metió" en la gestión de eventos que otros años respondían a la gestión pública de los municipios y el Gobierno de Mendoza. El proceso de selección de la productora para la "tercera noche" de la Vendimia no se realizó por licitación por tratarse de un evento de índole privada y fue parte de un acuerdo que se gestó los meses previos e incluye que el 80% de las ganancias de la venta de entradas quedan para el privado que podrá hacer uso del escenario, técnica, sonido e iluminación del Teatro Frank Romero Day.

"El acuerdo con la productora tuvo un proceso previo de unos meses, donde la Subsecretaría de Cultura se reunió con distintos productores que producen en Mendoza. Recibimos distintas propuestas y se determinó justamente que la noche del lunes toquen Q'Lokura y Ke Personajes ya que esos artistas tienen un fuerte respaldo durante la temporada 2025 en distintas ciudades y festivales de la Argentina. Ese segmento ha sido uno de los que más tickets ha venido cortando", expresó el subsecretario de Cultura, Diego Gareca.

La productora Beatbox estará a cargo de la organización del recital que se realizará el 10 de marzo en el Teatro Griego Frank Romero Day

La tercera noche de la Vendimia no es el único evento de esa productora ya que el nuevo festival denominado "Las Heras: Música y Vendimia" que tiene lugar este fin de semana también responde a esa empresa. Sin embargo, al ser consultados por la organización y los costos que tendrá el mismo, desde el Municipio de Las Heras aseguraron que serán asumidos por la productora Beatbox mientras que el municipio solo colaborará con la logística referida al tránsito y difusión del evento.

¿Quiénes gestionan la productora Beatbox?

Durante mucho tiempo la producción de los eventos de cumbia y cuarteto estuvo monopolizada por la familia Videla pero la familia Vargas tomó relevancia en la escena cultural mendocina a partir de los shows de Ulises Bueno y otras bandas de cuarteto de los que tienen la representación. Los Vargas tuvieron un ascenso meteórico que les permitió hacerse con la producción de lo que años anteriores fue la tercera noche de Vendimia que albergaría cerca de 20 mil personas, el festival "Las Heras: Música y Vendimia" y están negociando otro show de la Mona Jiménez que se realizaría en el Hipódromo de Mendoza durante el mes de marzo.

Además, Beatbox tuvo una participación indirecta en la Fiesta de la Cerveza del 2024 que tuvo lugar en el Hipódromo con la presentación de Eugenia Quevedo y LBC, en esa oportunidad trabajaron en conjunto con la productora "Multitudes Aireadas".

José Luis Vargas (50 años) y su hijo José Vargas (26 años) son las cabezas de la productora seleccionada por el Gobierno de Mendoza. Beatbox es una propuesta nueva en la escena mendocina ya que sus primeras producciones locales comenzaron hace tres años. Al ser consultados por el crecimiento que tuvo la empresa, los protagonistas reconocen que "están creciendo a pasos agigantados". "Estamos muy contentos con el laburo que estamos haciendo. Se nos van abriendo puertas y dando contactos. Hace mucho tiempo que estamos relacionados y venimos trabajando con Las Heras haciendo actos colaborativos y caravanas", contó José (hijo).

José Luis Vargas es el titular de Beatbox. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

"Recibimos comentarios de todos lados porque sabemos la magnitud de lo que hace ese festival, de mucha gente que no nos conoce. Comentarios negativos...de dónde viene la plata, quién está detrás de todo. Mucha gente se pregunta quién es mi viejo... él trabaja como distribuidor oficial de la Coca Cola desde hace 15 años y yo tengo distribuidora de mercadería. Nosotros no vivimos de las ganancias de la productora", expresó el joven productor y agregó: "Tenemos toda la tranquilidad de salir a desmentir que tenemos vínculos con el Gobierno, se hablaron un montón de cosas pero las personas que se interiorizan se van a quedar tranquilas y no van a tener nada para decir. Somos laburantes, vivimos de lo que hacemos. Tengo negocios, tengo mayoristas, distribución de lácteos, mercadería, fiambres y mi viejo es el número uno de la Coca Cola acá en Mendoza. No vivimos de esto, lo hacemos por gusto porque gracias a Dios nos ha ido bien y por eso hoy estamos donde estamos".

José Vargas trabaja de forma activa en Beatbox. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

En relación al acuerdo con el Gobierno de Mendoza para el show del Teatro Griego Frank Romero Day, el joven productor expresó: "Fue una decisión de ambas partes, ellos nos apoyaron y se han puesto a nuestra disposición al 100%. Cabe recalcar que esto es un evento privado, por ahí recibimos comentarios de todos lados que no son positivos".