Tragedia de Once: más de 50 detenidos y solo un preso

La tragedia nació como género teatral en la antigua Grecia y refiere a las historias en las que el protagonista avanzaba hacia un destino fatal del que no podía eludirse. No importan los intentos y esfuerzos que hiciese, el héroe de la tragedia estaba condenado desde el inicio de la historia. El Oráculo de Delfos le dijo a Edipo que mataría a su padre y se casaría con su madre. No hubo forma de que el protagonista escapara de ese terrible sino.

Por eso, si bien el nombre "Tragedia de Once" se instaló, ese término no es el adecuado. En Once no hubo un destino fatal impuesto para las 52 personas que perdieron la vida. No hubo una fuerza divina operando en contra de la voluntad de los hombres. En Once, lo que sucedió el 22 de febrero de 2012 a las 8.32, cuando la formación 3.772 del Tren Sarmiento se incrustó en el andén 2, fue una masacre con responsables bien marcados. Al menos así lo consideró la Justicia con una serie de condenados, algunos de ellos funcionarios de la primera línea del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La desidia estatal, la falta de controles sobre la empresa concesionaria TBA, el desvío de fondos de subsidios hacia el bolsillo de funcionarios y empresarios, y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad se combinaron en un cóctel letal que detonó en esta masacre.

Luego de dos juicios, en 2015 y 2017, hubo investigación, enjuiciamiento y condena de funcionarios, empresarios y del maquinista que conducía la formación en esa jornada.

A continuación, se repasará la situación judicial de los condenados

Juan Pablo Schiavi, en libertad desde 2021: el secretario de Transporte de la Nación al momento del accidente, fue condenado inicialmente a 8 años de prisión. En 2018, la Cámara de Casación redujo su pena a 5 años y 6 meses. Tras cumplir dos tercios de su condena, obtuvo la libertad condicional en noviembre de 2021.

Ricardo Jaime, el único condenado que sigue en prisión: predecesor de Schiavi en la Secretaría de Transporte, recibió una condena de 6 años de prisión por administración fraudulenta. Aunque fue liberado en marzo de 2023 tras casi siete años en prisión por otras causas, en octubre de 2024 la Corte Suprema confirmó su condena por la Tragedia de Once, ordenando que cumpla su pena en prisión.

Julio De Vido, en libertad a pesar de que su condena fue ratificada por la Corte Suprema: el exministro de Planificación Federal, fue condenado en 2018 a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta. En diciembre de 2020, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena.

Claudio Cirigliano, en prisión domiciliaria: el expresidente de Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria de la línea Sarmiento, fue condenado a 7 años de prisión. Desde abril de 2021, cumple arresto domiciliario debido a problemas de salud.

Marcos Córdoba: el maquinista del tren siniestrado, recibió una pena de 3 años y 3 meses de prisión. Obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2020.

En la antigua Grecia, cuando caía el telón, la tragedia se terminaba. Lamentablemente, la Tragedia de Once no se terminó. Sigue habiendo instancias judiciales, no pagaron todos los responsables y, lamentablemente, nada podrá devolver las 52 vidas que se fueron. La corrupción no siempre es motivo de mera indignación moral; a veces suceden hechos como la Tragedia de Once, en los que la corrupción mata.