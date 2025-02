Una polémica vigente de nuestro idioma: el uso del lenguaje inclusivo

Relacionado con la injustificada tendencia a marcar los “géneros”, [comentada en la Parte I], la forma “todos y todas”, y similares, es parte de ello y representa una llana incorrección dado que la Real Academia Española RAE señala: […]. En los sustantivos de personas en plural, no corresponde hacer diferenciación de sexos ya que el masculino es suficientemente explícito para abarcar a los individuos de uno y otro sexo (salvo casos que puntualmente lo necesiten como en: “Los niños allí y las niñas aquí”). Por lo tanto, tiene mayor jerarquía el uso correcto del ajustado a las normas, que la aparente intención política de incluir diferenciando sexos como en *todos y todas, *trabajadores y trabajadoras, *maestros y maestras, *defensores y defensoras, *senadores y senadoras, etc., cuando lo correcto es: todos, trabajadores, diputados, maestros, padres, etcétera. *El asterisco, marca las formas incorrectas o inadecuadas.

Esta insostenible postura, ha llegado al punto en nuestro país, que una Ministra de Educación de la provincia de Santa Cruz (2017), se ha expresado de la siguiente forma: […] con mucho amor a los jóvenes y jóvenas […], (vocablo este usado también por un gobernador). También puede oírse: líderes y *líderas o cónyuges y *cónyugas, delincuentes y *delincuentas. En el ámbito del Poder judicial, no es excepcional el uso de *Fiscales y fiscalas. Incluso la expresión (¿comercial?) “solos y solas”, aplicada a viajes, lugares de reunión social, etc., también es incorrecta, aunque amparada en la intención.

Muchos especialistas e investigadores de la Lengua, rechazan la norma de la Academia calificándola de “sexista”, por usar solo el masculino, por lo que creen que debe marcarse la diferencia de sexos: “maestros y maestras” (hasta se han creado guías con “lenguaje no sexista”). Pero Álvaro García Meseguer en su trabajo El español, una lengua no sexista, señala con acierto: “El origen del sexismo, reside en el hablante u oyente pero no en la lengua española como sistema”.

Quienes poseen buena formación lingüística y además se esmeran en el uso del idioma, rechazan estas formas de desdoblamiento. Por lo tanto, mientras la norma siga en pie, el debate no está justificado.

Vale la ocasión para señalar que los grados militares de mujeres no llevan género femenino ya que se consideran “comunes al género”: la capitán, la coronel, la teniente primero, etcétera.

El libro de Hugo Funtanillas

El desinterés, descuido e ignorancia por el adecuado uso nuestra Lengua, conlleva algunos aspectos que agravan la situación:

En lo ideológico, la clara hipocresía que pretende mostrar inclusión cuando la declamada inclusión no pasa precisamente por usar la forma “todos y todas”.

Es notable el uso profuso y en aumento, de vocablos de otras lenguas solo por “inercia”, asociada a una exagerada inclinación por todo lo que está de moda, sin detenerse a revisar si su empleo es correcto o no. En este caso en particular (y en general), la agresión se magnifica por el efecto multiplicador negativo del mal uso, que es copiado sin pensar, por militantes, alumnos, comunicadores, etcétera.

En definitiva solo se logra una contaminación excesiva e indeseable de nuestro idioma con claro deterioro y un incierto pronóstico sobre lo que quedará de ella, dado que con este ritmo, no es posible albergar optimismo al respecto. En términos de “sentir nacional” y considerando los colores patrios, el buen uso de nuestra Lengua, no debiera quedar por debajo de los mismos colores, pero de una camiseta de fútbol que tantas pasiones despierta.

“El idioma es la patria” (Albert Camus 1913-1960). Hugo Funtanillas

* Hugo Funtanillas. Médico veterinario. Miembro honorario de la International Farrier Academy (IFA).

