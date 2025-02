En vivo: con una masiva marcha, miles de personas se manifiestan en contra del discurso de Javier Milei

Javier Milei, en el Foro Económico Mundial de Davos, emitió un polémico mensaje en el que criticó la ideología de género y las políticas en este sentido, destacando algunos aspectos con tonos homofóbicos que despertaron indignación. Ante tales palabras, desde el colectivo LGBTIQ+ convocó a una Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antiracista para protestar contra el máximo mandatario, junto con el apoyo de otros sectores políticos y partidarios del país.

Ya desde momentos antes de la marcha del orgullo se pudo ver que miles se acercaron a la Plaza de Mayo y al Obelisco a pesar de las altas temperaturas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. A pesar del nacimiento de esta marcha, no fueron solo personas del colectivo LGBTIQ+, sino también por gente que se acercó a apoyar las diversidades y también otros que se manifestaron en contra del Gobierno de Javier Milei.

19.20 | Enorme concentración en Mar del Plata contra Javier Milei

En la ciudad de Mar del Plata, se generó una extraña mixtura de manifestantes entre marplatenses y turistas que se hicieron un momento en sus vacaciones para poder participar de la manifestación contra Javier Milei y sus dichos en el Foro Econonómico Mundial de Davos.

18.40 | La marcha del orgullo ocupa más de 10 cuadras en Córdoba

Una multitud participa esta tarde en la marcha del orgullo en la ciudad de Córdoba, a pesar de las alta temperaturas que superan los 34°. Además de columnas con referentes de distintos organismos del colectivo LGTBIQ+ participan algunos referentes políticos cordobeses.

Una de ellas es diputada nacional Natalia de la Sota que marcha con su hija, amigos y parte de su equipo de trabajo. “Acá tenemos que estar todos, poniendo límites, diciendo basta, pidiendo respeto, tolerancia, pluralidad, que son las bases de una democracia”, dijo a medios locales.

“Lamento y me entristece no ver mayor acompañamiento de dirigentes porque esto no tiene que ver con cuestiones ideológicas partidarias sino con el respeto y con la tolerancia, con poner un límite al totalitarismo y a estos discursos discriminatorios”, señaló. Asimismo, se sumaron a la movilización las legisladoras provinciales Luciana Echeverría (Frente de Izquierda) y Brenda Austin (Juntos por el Cambio-UCR).

18.00 | Cantos y merchandising contra Milei

Tres columnas distintas: Una, por avenida Hipólito Yrigoyen, la columna política compuesta por el kirchnerismo y el peronismo. La Cámpora, el Movimiento Evita, Kolina, Uocra, Utep (de Juan Grabois) y el PCR (Partido Comunista Revolucionario). La segunda columna avanza por la Avenida de Mayo, de los partidos de izquierda: Frente de Izquierda, Agrupación Estudiantil Universitaria "Pan y Rosas" y PTS. Tercera columna: avenida Rivadavia; aquí la gente que no se movilizó con ningún partido, grupos de amigos, parejas, familias, activistas sueltos.

Las principales columnas de la marcha llegarán a la Plaza de Mayo desde Parque Lezama y el Congreso de la Nación. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ.

Obviamente no faltó el merchandising, con vinchas y remeras con la bandera LGBT, remeras y banderas de otras causas sociales como el maltrato animal, el recorte a los jubilados y la educación pública. El clima es festivo, relajado, como un descargo y no solo respecto a la comunidad lgtb. Aparecen consignas vinculadas a los recortes en educación, los jubilados, al Hospital Bonaparte, la salud mental, sitios de memoria y los desaparecidos.

17.30 | Comenzó la marcha “antifascista” en Córdoba

Aunque la convocatoria más masiva estaba prevista para las 16 horas, en Colón y General Paz, las altas temperaturas que superan los 33° retrasaron la llegada de las columnas de manifestantes. Ya a las 17 la multitud colmaba una cuadra, pero aún no llegaron las principales organizaciones convocantes.

La avenida Vélez Sársfield está cortada con vallas y se dispuso un operativo de desvío para el tránsito a cargo de la Policía de Córdoba, hasta Patio Olmos, donde está previsto que culmine la manifestación. Marchas similares se realizan en el interior de la provincia de Córdoba, con premisas en contra del discurso de Javier Milei en Davos relacionando a la comunidad LGTBIQ+ con la pedofilia.

16.30 | Hay concentraciones en distintos puntos del mundo contra el discurso de Javier Milei

En ciudades como Berlín, Lisboa, Barcelona y Madrid se organizaron marchas con el mismo sentido que en la Argentina, con participación de argentinos radicados allí y locales que también se manifestaron en repudio a lo que enunció Milei en el Foro de Davos. Manifestación en Barcelona. Foto: X.

16.00 | La marcha da inicio con una convocatoria todavía menor

Se espera que a lo largo de la jornada se acerque una mayor cantidad a los pocos miles que ya están en las zonas de la convocatoria. La mayoría de los presentes son jubilados, estudiantes y, obviamente, gente que integra el colectivo LGBTIQ+. Además, hay grandes concentraciones en Córdoba, Mar del Plata, Rosario y otras ciudades del país.

Noticia en desarrollo...