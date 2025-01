Mantener el empleo o buscar un cambio: la razón que motiva a los argentinos

En un contexto económico complejo, marcado por los desafíos geopolíticos y los avances tecnológicos, los trabajadores argentinos priorizan cada vez más el equilibrio entre su vida laboral y personal. Según un relevamiento de Randstad, el 87% de los empleados en el país consideran que este balance es un motivador clave tanto para permanecer en su empleo actual como para decidir buscar un cambio laboral.

Si bien el salario sigue siendo uno de los factores más relevantes a la hora de elegir un trabajo, especialmente en un país como Argentina, donde la inflación y las dificultades económicas están a la orden del día, los aspectos no monetarios han ganado cada vez más protagonismo. La flexibilidad horaria, los valores compartidos con la empresa y la posibilidad de trabajar en esquemas híbridos son cada vez más demandados por los trabajadores.

En términos regionales, los argentinos son los que más valoran el balance entre su vida personal y laboral, con un 87%, seguidos de cerca por los trabajadores chilenos (86%) y uruguayos (83%). En este sentido, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, destacó que esta tendencia obliga a las organizaciones a repensar su propuesta de valor para atraer y retener talento.

La flexibilidad no solo se refiere a los horarios laborales, sino también al lugar desde el cual se trabaja. De hecho, el 42% de los argentinos no aceptaría un trabajo que no le brinde opciones de trabajo remoto o en esquemas híbridos. A su vez, el 48% considera indispensable que se les ofrezca flexibilidad horaria. La cercanía al lugar de trabajo y la posibilidad de evitar largos traslados también son factores clave.

Por otro lado, un informe de Bumeran sobre el mercado laboral de 2024 revela que la remuneración pretendida por los argentinos aumentó un 165,31% en comparación con el año anterior, alcanzando los 1.285.900 pesos mensuales, cifra que supera en más de 47 puntos la tasa de inflación registrada en el mismo período. Este aumento es el mayor desde que se realiza el Index del Mercado Laboral de Bumeran, en 2017.

En resumen, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal se ha consolidado como un factor crucial para los trabajadores argentinos. Las empresas, para seguir siendo competitivas, deberán adaptarse a estas nuevas demandas, donde la flexibilidad y el bienestar del empleado juegan un papel central en la atracción y fidelización del talento.