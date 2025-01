El coraje de parar la pelota: claves para un nuevo comienzo

Diciembre y los primeros días del nuevo año son, por excelencia, días de balances. Nos invade una especie de esperanza, reseteo, expectativas y entusiasmo para lo que será el año que se avecina. Lo hacen las organizaciones, los equipos, y los hacemos las personas. Es un momento en donde reflexionamos acerca de lo que ha sido el año, cómo planificamos nuestros meses, que metas alcanzamos, cuáles no, que aprendimos, y sobre todo empezar a pensar en los desafíos que se vienen.

Si bien fin de año, parece ser el mejor corte simbólico que tenemos para hacer estas reflexiones, la ciencia demuestra que nuestra vida sería otra si tuviéramos el hábito de poder “parar la pelota” cada cierta cantidad de meses. Parar para pensar que logramos hasta aquí, que debo dejar de hacer, que necesito incorporar, y sobre todo que tengo que hacer totalmente distinto.

Y este hábito se estimula con valentía y vulnerabilidad. Debemos tener valentía y vulnerabilidad de parar porque no somos perfectos. Porque no es verdad que todo se cumple con solo escribirlo en un papel. Y tampoco es verdad que no alcanzar lo planeado es un fracaso.

Tener valentía y vulnerabilidad de tener valentía y vulnerabilidad. Si, porque por años aprendimos que quien era valiente no era vulnerable, o quien era vulnerable no tenía coraje. Muy por el contrario, no se puede ser valiente sin ser vulnerable. En un mundo tan cambiante como en el que vivimos, donde lo de ayer no será lo de mañana, y lo que te trajo hasta aquí no lo podrás repetir nunca más, necesitamos parar en periodos más cortos para poder reflexionar y accionar. A veces nos preocupamos tanto por vivir momentos extraordinarios, que no le prestamos atención a los momentos ordinarios, aquellos que si nos los quitaran extrañaríamos más que nada.

Tal como dice Brené Brown, autora del libro "El Poder de la vulnerabilidad": ¨La vulnerabilidad no se trata de ganar o perder, es tener la valentía para actuar cuando no puedes controlar el resultado¨. Valentía y vulnerabilidad para dominar el proceso entonces será la clave en estos tiempos caóticos, quebradizos y hasta muchas veces incomprensibles.

Necesitamos tener valentía y vulnerabilidad para establecer metas, desafíos que nos acerquen a nuestro propósito. Así como evaluar cuales son las áreas de nuestra vida que quisiéramos transformar. Comenzar así el año nos moverá a ir tras nuestros deseos. Además de los sueños, te recomiendo ir tras la alegría. Así de simple y frívolo como suena. Hacer aquello que te divierta sin que ello tenga beneficios económicos, o retornos de inversión. Hacer cosas solo por el placer de hacerlas, porque te hacen feliz.

Lo mejor que tiene poner la vulnerabilidad sobre la mesa es que nos democratiza a todos. No hay persona que no lo sea, no hay persona que necesite ser vulnerable para ser valiente. Porque vulnerabilidad es incertidumbre, riesgo, exposición, y entonces siendo honestos con nosotros mismos ¿quién no ha sentido alguna vez algo de ello?

Ganar no siempre es llegar primero, a veces ganar es ser valiente. Entonces con esta reflexión quiero que vuelvas a hacer el balance de tu año y a mirar esas metas, quizás no alcanzadas, pero si trabajadas, y las reconsideres como un acto de valentía, como el camino que te saco de la comodidad, aunque no hayas obtenido los resultados buscados.

Es verdad que ser vulnerable es difícil y hasta aterrador. Pero acaso no lo es más llegar al final de nuestras vidas y tener que preguntarnos: ¿Qué hubiese pasado si lo hubiera hecho? Lina Zubiria.

* Lina Zubiria, Lic. Recursos Humanos, magister en dirección de empresas y coach ejecutiva.