Desesperada búsqueda de un argentino en Punta del Este: se metió al mar y no salió

Un argentino se metió al mar para asistir a su pareja y desapareció. El desesperante hecho ocurrió esta mañana en Punta del Este, por lo que la Prefectura del Puerto de Maldonado ejecuta en la zona un intenso operativo de búsqueda y rescate.

El hombre de 30 años, identificado como Facundo Adrián Toro, se había arrojado con sus amigos al agua, en un sector ubicado entre la Playa Brava de Punta del Este y la Playa El Emir, cerca de las 7 de la mañana de este 1 de enero, de acuerdo con el testimonio de la Prefectura de Punta del Este.

"Había cuatro personas en el agua. Dos fueron rescatadas. Una logra salir por sus propios medios y hay una cuarta persona que no pudo salir, por lo cual se desató un procedimiento de búsqueda y rescate", precisó Sebastián Sorribas, perteneciente a la Armada de Uruguay, en diálogo con los medios del país vecino.

Mirá el video del operativo de rescate en Punta del Este

Los efectivos de la Prefectura indicaron que, en principio, una mujer se metió a nadar en una zona de piedras del mar-a pesar de que no estaba permitido- tras los festejos de Año Nuevo. Al no poder hacer pie, pidió auxilio a sus amigos, por lo que tres de ellos no tardaron en lanzarse al agua para asistirla.

Un hombre que casualmente pasaba por la zona notó que un grupo de personas “tenía dificultad para salir en zona de rocas” y alertó a la Prefectura al instante. Tras ese llamado, rápidamente llegó a la zona el personal de la Prefectura, para rescatar a la mujer y a uno de los hombres. Otro de los jóvenes había logrado salir por sus propios medios. Facundo Adrián Toro no tuvo la misma suerte, por lo que los efectivos llevan un intenso operativo desde temprano con el fin de encontrarlo con vida.

“Inmediatamente se destaca bote semirrígido y móviles terrestres. En el lugar, el personal de esta Prefectura se arroja al mar logrando rescatar de las aguas a un masculino y una femenina. Un tercer masculino que presuntamente realizaba el rescate salió por sus propios medios y se encuentra un cuarto masculino desaparecido y se continúa con búsqueda por mar y tierra”, detalló Alejandro Pérez, vocero de la Armada Nacional, según Noticias Argentinas.

Asimismo, Pérez aseguró que las personas rescatadas “se encuentran en buen estado en Hospital de Maldonado bajo observación”.