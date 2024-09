Especialista explicó el impacto ambiental sobre los Andes: "Las nieves eternas son del pasado"

La situación climática en todo el mundo está cambiando y con ello también se general alarma por la alteración de los distintos ecosistemas. Ante el alarma, muchos científicos buscan dar respuestas y soluciones para desacelerar el cambio climático y formar generaciones con una mayor conciencia ambiental.

En este sentido, la Fundación Bunge y Born eligió a Juan Rivera para recibir el Premio Estímulo 2024, como referente de los estudios sobre el impacto del cambio climático en la cordillera de los Andes. Sus trabajos abordan principalmente la región de los Andes centrales, que abarca Cuyo y el norte de la Patagonia. En diálogo con MDZ explicó la situación que enfrentan las nieves eternas ante la actividad industrial humana sin control.

-¿Qué significa este premio en tu carrera profesional?

-Sin dudas es un orgullo recibir el premio estímulo 2024 de la Fundación Bunge y Born, es uno de los premios científicos más importantes del país. Tengo la suerte de que este año hayan elegido a las ciencias del mar y la atmósfera como la disciplina a premiar y que de todos los investigadores jóvenes en la temática me hayan elegido a mí. También pone en valor las investigaciones que se llevan a cabo en el IANIGLA, que apuntan a conocer los procesos hidroclimáticos en la región de Cuyo.

-¿Cuál es la situación climática en los Andes y cómo afecta a los glaciares de la alta montaña?

-La temperatura se incrementó sostenidamente en la región y la frecuencia de olas de calor acompañó este incremento, lo cual impacta significativamente el ciclo hidrológico regional. Sabemos que la extensión y el volumen de los cuerpos de hielo andinos han sufrido reducciones como consecuencia del incremento en las temperaturas, que tal vez constituyen los impactos más visibles de esta señal de calentamiento. Todavía desconocemos algunos de los impactos más “silenciosos”, como los impactos en la generación de agua subterránea y la recarga de acuíferos, en las vegas altoandinas y los humedales y bañados en zonas más bajas. En un contexto de calentamiento también cambia la forma en la que se generan las precipitaciones, dado que no solo se observa un calentamiento en superficie sino en buena parte de la extensión vertical de la troposfera (la capa más baja de la atmósfera, que concentra la mayor parte de los fenómenos meteorológicos). Eso hace que, en lugar de nevar, tengamos eventos de lluvia, lo cual también modifica el ciclo hidrológico regional. Por otro lado, hay una señal de déficit en las precipitaciones sobre la Cordillera en la región de Cuyo, la cual es parcialmente atribuible a las actividades humanas.

Las "nieves eternas" habrían quedado en el pasado por el cambio climático. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

-Los Andes son conocidos por las "nieves eternas". ¿Son eternas?

-No. Creo que ese concepto quedó de un pasado no muy lejano. Lamentablemente en las últimas décadas el calentamiento global afectó significativamente la acumulación de nieve y la extensión y volumen de los glaciares en diversas cadenas montañosas del mundo. La Cordillera de los Andes no fue la excepción, dado que hemos vivido el período de sequía más extenso del registro histórico (últimos 115 años aproximadamente), que afectó significativamente a los recursos hídricos regionales.

-¿Cuánto puede afectar la minería en el cambio climático de la región?

-Cualquier actividad que no tenga un adecuado control ambiental podría generar impactos negativos, tanto en los recursos hídricos como en los ecosistemas que dependen de estos.

-Se repite muy seguido la premisa de que "no hay vuelta atrás" con el cambio climático. ¿Hay vuelta atrás?

-Las proyecciones climáticas futuras se construyen a partir de escenarios, en los que se asume hacia dónde va a ir el mundo en materia de desarrollo social y económico. Algunos de esos futuros todavía son optimistas y evitarían procesos de irreversibilidad como desaparición de glaciares o extinciones de especies animales y vegetales. Para que esos futuros existan, deben tomarse medidas rápidas y eficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global.