Cómo mejorar el bienestar de tu gato: todo lo que necesitás saber

Los gatos son animales fascinantes que convivieron con los humanos durante siglos, y su comportamiento atrae cada vez a más personas. Sin embargo, para entender y cuidar a los felinos, se requiere conocer sus necesidades, conductas y cuidados específicos. Desde la hidratación adecuada y la elección de un juguete que se adapte a sus preferencias, hasta la correcta utilización de bandejas sanitarias, cada detalle cuenta para mantener a tu gato saludable y feliz.

Los comportamientos más curiosos y comunes de los gatos

Uno de los comportamientos más característicos de los gatos es el ronroneo. Esta vibración suave y rítmica que emiten con frecuencia puede tener múltiples significados. En la mayoría de los casos es una señal positiva que indica que se siente feliz, relajado y seguro en su entorno. Sin embargo, también puede ser un mecanismo de autoconsuelo en momentos de estrés, miedo o dolor. Es importante aprender a interpretar esta conducta observando tanto el lenguaje corporal de tu felino como los estímulos del ambiente que lo rodea.

Según la página de Experto Animal, esta conducta se remonta a sus primeros días de vida, cuando los gatitos dependen de su madre. Durante este período, la gata ronronea para orientar, calmar y comunicarse con sus crías. En la adultez, los gatos continúan utilizando el ronroneo como parte de sus conductas sociales.

Es importante permanecer atento al ronroneo en situaciones donde el felino pueda estar experimentando dolor. Problemas de salud, lesiones o cualquier situación que genere malestar pueden hacer que los gatos se sientan más vulnerables y, en consecuencia, empiezan a ronronear. Si notás que está decaído, con dificultad para moverse o sin apetito, es crucial acudir al veterinario, ya que estos síntomas pueden indicar que algo no anda bien con su salud.

Amasar es otra de las prácticas comunes de los gatos, es decir, el movimiento de presionar hacia arriba y abajo con las patas delanteras. Esta es una acción que muchos dueños de felinos consideran tierna y reconfortante porque proviene de sus primeros días de vida, cuando estimulaba la salida de la leche materna al amamantar. Este comportamiento instintivo se mantiene en muchos durante la adultez, y no representa ningún riesgo. De hecho, es normal que algunos no lo realicen; no hay motivos de preocupación si tu gato no amasa.

El problema surge cuando, mientras amasan, succionan telas, como lana y algodón. A este comportamiento se lo llama picar y es preocupante porque los gatos no tienen el reflejo de escupir, lo que significa que pueden ingerir accidentalmente materiales no comestibles, que podría derivar en una cirugía de emergencia.

Aunque muchos consideran que la succión de telas mientras amasan es una conducta tierna, es importante no fomentarla. Esta acción es un remanente de una etapa temprana de vida, y no tiene por qué continuar en la adultez. Si identificás un objeto que actúa como detonante, la recomendación es siempre mantenerlo fuera del alcance del gato.

Una de las posibles causas es un destete temprano, que puede llevarlos a buscar consuelo en la succión de materiales no comestibles. Otro factor asociado con esta conducta es el aburrimiento, el estrés y la ansiedad. En muchos hogares, se pasa por alto la necesidad de estimulación mental de los gatos, lo que puede llevar a la aparición de comportamientos compulsivos como la pica.

Cómo los gatos marcan su territorio: un ritual

Los gatos se frotan diariamente contra personas y objetos. Esto es una manera de marcar territorio utilizando las glándulas odoríferas que poseen en distintas partes de su cuerpo, como la cabeza, los cachetes, las almohadillas de las patas y la base de la cola. Estas glándulas segregan feromonas únicas que sirven como una "firma" distintiva de cada felino. De esta forma, cuando se frotan en un mueble, una esquina o incluso contra una persona, están dejando su marca, comunicando que ese espacio o individuo les resulta familiar y seguro.

Pero el frotamiento no se limita solo a los objetos dentro de la casa. Los gatos también se revuelcan en la tierra para marcar su territorio. Al hacerlo, dejan sus feromonas en el suelo, marcando su presencia y asegurándose de que otros animales sepan que estuvo por ahí. Además, al revolcarse, también recolectan olores dejados por otros animales en ese mismo lugar, lo que les permite recoger información.

Los gatos también utilizan la orina para marcar su territorio, especialmente cuando buscan evitar confrontaciones directas, ya que no son animales agresivos por naturaleza y prefieren evitar enfrentamientos físicos que podrían resultar en heridas. Al ser cazadores solitarios, una lesión puede significar la incapacidad de cazar, lo que pone en riesgo su supervivencia. Por esta razón, los felinos desarrollaron un sistema de "comunicación a distancia" a través del marcaje con orina.

El lenguaje corporal que usan los gatos para comunicarse

Los gatos maúllan para comunicarse con nosotros, no entre ellos, y puede significar una variedad de cosas, como pedir comida, salir, o querer llamar nuestra atención. La inteligencia detrás de este comportamiento radica en que los felinos entienden que maullando pueden lograr que respondamos a sus necesidades.

Según una publicación en el perfil de Nadia Osepyan, conductista felina certificada, un estudio demostró que los maullidos de un gato son únicos y personalizables para cada dueño. Desarrollan una forma específica de maullar para cada humano, adaptando su comunicación para que sea entendida por sus cuidadores. Por lo tanto, no maúllan igual para pedir comida que para solicitar que les abran una puerta.

Además del maullido, la cola de un felino es una de sus principales herramientas de comunicación. Cuando un gato mantiene su cola en alto con forma de signo de interrogación, está expresando confianza y seguridad. Esta postura indica que se siente cómodo y seguro en su entorno, dispuesto a interactuar de forma amistosa.

Asimismo, cuando mueven la cola de manera rápida o enérgica, especialmente si están emocionados por algo, como la hora de la comida, están expresando felicidad y entusiasmo. Sin embargo, si un gato no castrado expulsa orina mientras mueve la cola en forma de spray, está marcando territorio.

También las orejas de un gato son indicativas de su estado emocional y pueden dar pistas valiosas sobre su actitud. Si tiene las orejas erguidas, en posición vertical, significa que está alerta y concentrado en lo que está ocurriendo a su alrededor. En cambio, si las orejas están hacia los lados o hacia atrás, está mostrando signos de miedo o incomodidad. Esta postura puede estar acompañada de un soplido, que es una advertencia para que no se acerquen. Otra opción es cuando las orejas están rotadas hacia los lados y significa que el felino está en una postura defensiva o agresiva, y puede ocurrir en casos donde se sienta amenazado.

Comprender el lenguaje corporal de los gatos es esencial para interactuar con ellos de manera efectiva y evitar malentendidos. Observar y aprender a interpretar estos signos ayudará a mantener una relación armoniosa con nuestros felinos.

La importancia del cepillado diario y el corte de uñas

Según publicaciones de la veterinaria, Igduara Gavalo, cepillar a tu gato diariamente no solo mantiene su pelaje en óptimas condiciones, sino que también tiene varios beneficios importantes para su salud y bienestar:

Reduce la cantidad de pelo que traga al lamerse y disminuye la posibilidad de bolas de pelo y problemas digestivos. Prevención de nudos, que pueden ser incómodos y dolorosos, ya que jalarán de la piel y causarán irritación. Estimula la circulación sanguínea en la piel, lo cual es beneficioso para su salud en general. Control de parásitos ya que podés examinar la piel de tu gato en busca de signos de parásitos externos, como pulgas o garrapatas. Es un momento de calidad y tranquilidad, fortaleciendo el vínculo y proporcionando una experiencia de relajación para ambos.

Cortar las uñas de tu gato es una tarea que puede parecer desafiante, pero también es esencial para su bienestar. Es fundamental utilizar tijeras especiales, que tienen cuchillas diseñadas para evitar que la uña se escame. Solo tenés que cortar la parte transparente de la uña, sin tocar la zona rosa, que puede causar dolor si se corta.

Para evitar se ponga nervioso, es necesario acostumbrar a que le toquen las patas desde pequeño, ofreciéndole recompensas para asociarlo con experiencias positivas.

Bandejas sanitarias: claves para un entorno cómodo y saludable

La bandeja sanitaria es un elemento muy importante en la vida de los gatos, y su correcto mantenimiento puede influir en su bienestar. Para saber el número adecuado de bandejas, una regla general es tener una más que el número de gatos que tengas en casa. Por ejemplo, si tenés un felino, deberías tener al menos dos bandejas; si tenés dos, entonces tres bandejas, y así sucesivamente. Esta recomendación se basa en el hecho de que a muchos les gusta separar la orina de las heces.

Sobre su ubicación, deben estar en lugares tranquilos y de fácil acceso para los gatos. Evitá ubicarlas cerca de su comida y agua. Si es posible, colocá las bandejas contra una esquina para brindarles una sensación de seguridad, evitando la percepción de estar expuestos a posibles amenazas. También, si podés, colocalas de frente a la entrada del ambiente para que puedan monitorear el entorno mientras la usa.

Es importante mantenerlas limpias y sin olores fuertes. La limpieza regular es fundamental, pero evitá el uso de la lavandina, que puede ser tóxica para los gatos. En su lugar, utilizá agua y detergente suave. Los felinos necesitan sentir su olor familiar para sentirse seguros, así que no eliminés completamente el olor, pero asegurate de que la bandeja esté limpia y libre de desechos.

Enriquecimiento ambiental: importante para la felicidad de tu gato

El juego diario es esencial para que los gatos mantengan sus instintos naturales y estén saludables. Al jugar, ellos simulan la caza, por lo que es importante utilizar juguetes que sirvan como presas; pueden ser cañas con plumas o ratones.

Para enriquecer la experiencia, hay que jugar en varios lugares de la casa, usando cajas, almohadones y muebles. También se pueden instalar estantes amplios, a una altura accesible para que los gatos se trepen.

Más allá de la opción que se elija, es importante no dejarlos jugando solos, ni tampoco usar todos los días el mismo juguete porque se aburrirán y no ejercitarán nuevas técnicas de cacería. Pasar tiempo jugando con ellos, también es una forma de darles cariño y cuidado.

Hidratación en gatos: mitos y recomendaciones

Los gatos tienden a consumir muy poca agua, lo cual puede predisponerlos a problemas renales. Por eso, es fundamental incentivarlos a beber suficiente. Muchos prefieren tomar de la canilla, el bidet o el inodoro. Este comportamiento está relacionado con el hecho de que, en esos lugares, el agua está más oxigenada debido al flujo constante.

Es importante lavar todos los días el plato antes de rellenarlo con agua fresca. Los recipientes de acero inoxidable, vidrio o cerámica son los más recomendables, ya que, a diferencia del plástico, no son porosos y acumulan menos bacterias. Mejor aún si tienen bordes bajos porque están diseñados para evitar el roce constante con los bigotes y reducir el estrés.

Además, si tenés la opción de usar una fuente para mascotas, es una excelente idea. El agua en movimiento se oxigena y puede ser más atractiva para tu gato, estimulándolo a beber más. También es importante estar atento a si tu felino toma una cantidad excesiva de agua, ya que esto puede ser un signo de problemas de salud y debería ser consultado con el veterinario.

Cuestiones veterinarias para el bienestar de tu gato

Visitar regularmente al veterinario es crucial para prevenir enfermedades en etapas tempranas, tratar enfermedades para una recuperación efectiva, controlar parásitos internos y externos, y recibir asesoramiento sobre nutrición, ejercicio y cuidado preventivo. Además, todos los años deben recibir un refuerzo de la vacuna triple felina (rinotraqueitis felina, calicivirus y moquillo) y de la vacuna antirrábica.

Es fundamental aplicar antiparasitarios externos cada mes, siguiendo las indicaciones de tu veterinario. Esto previene infestaciones de pulgas, garrapatas y otros parásitos que pueden afectar la salud de tu gato. También es importante mantenerlos alejados de las plantas, ya que la mayoría pueden ser tóxicas para ellos, desde lirios que suelen ser letales hasta azaleas que causan vómitos y diarrea.

El cuidado dental es trascendental. Según estadísticas, 4 de cada 5 gatos mayores de 3 años tienen problemas dentales. La detección temprana de malos olores y comportamientos inusuales puede ayudar a prevenir enfermedades graves. Si notás cambios, consultá con el veterinario para un tratamiento adecuado.

La castración es un procedimiento esencial para controlar la población de gatos y prevenir comportamientos indeseados. Aunque la edad recomendada varía, la castración temprana (6 meses) es común. Conversá con tu veterinario sobre el momento adecuado y el manejo postoperatorio.

En conclusión, atender todas las facetas del cuidado de tu gato es fundamental para su bienestar general. Implementar los consejos y recomendaciones sobre hidratación, visitas a la veterinaria, y el uso adecuado de las bandejas sanitarias puede marcar una gran diferencia en su vida diaria.

Recordá que cada felino es único y que ajustar tus cuidados a sus necesidades específicas contribuirá a una vida más saludable y equilibrada. La dedicación y el conocimiento no solo mejoran su calidad de vida, sino que también fortalecen el vínculo especial entre ustedes.