Mendoza se prepara para premiar lo mejor del enoturismo en 2025

Este 5 de septiembre, Mendoza volverá a destacar a las mejores propuestas enoturísticas locales con la celebración de los Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2025. Este prestigioso certamen, que tendrá lugar en el Espacio Arizu, en el departamento de Godoy Cruz, captó la atención de gran parte de la industria vitivinícola mendocina, con un notable número de 85 propuestas inscritas, uno de los mayores en la historia del concurso desde su inicio en 2005.

Este certamen se realiza bajo el marco de la Red de Grandes Capitales del Vino (Great Wine Capitals), una prestigiosa organización internacional que reúne a las principales ciudades del mundo reconocidas por la calidad de su producción vitivinícola. Mendoza, miembro de esta red desde 2005, ha consolidado su reputación como un destino de enoturismo de excelencia, posicionándose al nivel de otras grandes capitales del vino como Burdeos, Porto y Napa Valley.

El concurso Best Of Mendoza’s Wine Tourism premia diversas categorías que reflejan la riqueza y diversidad de la oferta enoturística de la provincia. Entre las categorías que se reconocerán este año se encuentran:

Alojamiento

Restaurante

Servicios relacionados al turismo vitivinícola

Arquitectura, parques y jardines

Arte y cultura

Experiencia innovadora

Prácticas sustentables del turismo vitivinícola

Pequeñas bodegas (categoría local)

Cada una de estas categorías busca premiar la creatividad, innovación y calidad de los servicios ofrecidos por los actores del turismo del vino en Mendoza, subrayando su compromiso con la excelencia y la sostenibilidad. Además, los ganadores de la categoría oro a nivel local tendrán la oportunidad de competir a nivel internacional en la ciudad de Verona, Italia, donde se disputará el reconocimiento entre todas las capitales del vino a nivel mundial.

Es importante recordar que, en la edición 2024 del certamen, la Bodega Alpamanta fue la ganadora del oro internacional en la categoría de Prácticas Sustentables, destacando a Mendoza como referente en la implementación de prácticas responsables dentro de la industria vitivinícola global.

Para garantizar la transparencia y calidad en la evaluación de las propuestas, el jurado estuvo conformado por destacados representantes de diversos ámbitos relacionados con la industria vitivinícola y el turismo. Las instituciones que participaron en el proceso de selección incluyen la Asociación Empresaria, Hotelero, Gastronómica y Afines (AEHGA), la Asociación Mujeres del Vino de Argentina (AMUVA), la JCI Mendoza, la UCIM, y la Universidad Maza, entre otras.

Además, la Facultad Don Bosco de Enología y Ciencias de la Alimentación, la Universidad de Congreso, el Icomos, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), y el Departamento de Turismo de la UNCuyo también aportaron su conocimiento y experiencia en la evaluación de las candidaturas. Asimismo, periodistas e influencers de la provincia sumaron su visión sobre las propuestas, aportando una mirada fresca y actual sobre el enoturismo mendocino.

Ser parte de la Red de Grandes Capitales del Vino es un reconocimiento al trabajo y dedicación que Mendoza ha puesto en la industria vitivinícola a lo largo de los años. Esta red, la única que conecta al “viejo” y “nuevo” mundo del vino, organiza el certamen Best Of anualmente, destacando las mejores prácticas en enoturismo alrededor del mundo.

Además de Mendoza, forman parte de la GWC ciudades como Adelaida en Australia, Bilbao/Rioja en España, Burdeos en Francia, Lausana en Suiza, Mainz/Rheinhessen en Alemania, Porto en Portugal, San Francisco/Napa Valley en Estados Unidos, Valparaíso/Valle de Casablanca en Chile, Verona en Italia, Cape Town/Cape Winelands en Sudáfrica y Hawke’s Bay en Nueva Zelanda. Esta membresía sitúa a Mendoza en una posición privilegiada, permitiéndole no solo participar en un intercambio cultural y comercial con otras capitales vitivinícolas, sino también promover el turismo del vino a nivel internacional.

Con el certamen Best Of Mendoza’s Wine Tourism 2025, la provincia ratifica su compromiso de seguir elevando los estándares de calidad en su oferta de enoturismo. Este concurso no solo es una oportunidad para que las bodegas y prestadores turísticos muestren sus mejores propuestas, sino también para que la provincia se mantenga a la vanguardia de las tendencias globales en turismo del vino.