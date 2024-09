No hubo acuerdo en la paritaria docente universitaria: rechazaron la oferta

Es muy difícil negociar la Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre, pero el Gobierno aún así apostó a poder desactivarla a pesar de que ya se sabe que la Ley de financiamiento universitario será vetada. ¿Cómo pretendió dejar sin efecto la protesta? A través de una reunión que se realizó este jueves a las 16 con las federaciones docentes y no docentes del sector, en una mesa de negociación paritaria que no tuvo un buen final.

Durante el encuentro, que se concretó en el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación elevó como propuesta de recomposición salarial, un incremento del 5.8% el cual fue rechazado de plano. La decisión de convocar a los gremios de docentes universitarios se tomó el pasado martes luego de un extenso diálogo entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo a MDZ que la paritaria se llevó adelante en el Ministerio de Capital Humano este jueves a las 16. Pero ante el ofrecimiento que los docentes consideraron "insuficiente" se acordó un nuevo encuentro el próximo 7 de octubre.

"La marcha no es negociable"

Mas allá de la negociación paritaria, y del ofrecimiento de incremento salarial rechazado, la medida de fuerza convocada para el próximo 2 de octubre no estuvo en discusión en ningún momento.

La Marcha Federal Universitaria, que se espera que sea multitudinaria y que conlleve un parate total de las actividades en las universidades nacionales del país, "no es negociable", indicaron fuentes gremiales. No obstante, la apertura y negociación paritaria para recomponer los alicaídos salarios docentes y no docentes es solo uno de los componentes de la difícil situación que están atravesando las casas de altos estudios y es una cuestión paralela a la preocupación que genera el veto de la Ley.

Un reciente informe de las Universidades Nacionales de Río Negro y San Martín reveló que más del 85% de los docentes y el 60% de los no docentes en universidades están por debajo de la línea de pobreza. Entre diciembre 2023 y julio 2024, los sueldos perdieron un 33,3% de poder adquisitivo: la inflación fue del 134,5% y la recomposición salarial solo del 56,9%. Y, por supuesto, la actualización de los gastos de funcionamiento universitario (un 270%) otorgado tras la Marcha Federal Universitaria en abril no pone un freno a esto.

"Por ahora la marcha no es negociable", advirtió a este medio Emiliano Cagnacci, secretario de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), y añadió: "Acá no hay solo una discusión de salarios. El salario es lo más visible porque somos los gremios docentes y no docentes que levantamos la voz; y las medidas, como el paro de hoy, son muy visibles".

"Hay todo un ataque al sistema universitario que tiene que ver con el ahogamiento presupuestario, que se expresa en el salario, pero también en los gastos de funcionamiento, en la inversión en investigación. En nuestro país, más del 80% de la investigación termina en mano del sector universitario, y son las universidades nacionales públicas las que hacen esa investigación. Es muy poca la investigación privada que hay", señaló.

Y hay otro tipo de inversiones que están en juego, como aquella destinada a becas, y que se concentrarán en la marcha de la próxima semana. En este sentido, Cagnacci dijo: "Tiene que ver con mostrar que nuevamente la educación universitaria es un valor que está dispuesto a defender nuestra sociedad, como ya hizo el 23 de abril".

Previo a la paritaria, se define qué ocurrirá con la marcha universitaria.

La protesta que se llevará adelante en próximo 2 de octubre surge ante la preocupación por la falta de presupuesto para las universidades públicas, el deterioro de los salarios de sus trabajadores, el financiamiento de la investigación y otras áreas como nombró el titular del gremio, y por supuesto la amenaza del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario 2024, que podría salir en las próximas horas.