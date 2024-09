Fuego en Córdoba: el proyecto que asegura cárcel para quienes provocan incendios

No hay correlación entre los incalculables daños materiales, de fauna y vegetación y las consecuencias penales para las personas que ocasionan incendios. Por lo tanto, un proyecto de ley que llegó al Congreso en las últimas horas busca agravar las penas para quienes provoquen estos desastres.

Actualmente, el Código Penal en sus artículos relacionados a delitos contra la seguridad pública establece penas con un mínimo de 3 años de prisión para los incendios intencionales. Es decir que en esta escala es un delito excarcelable. Este mínimo se aplica inclusive en los casos con "peligro de muerte".

Las penas son todavía más insignificantes en el caso de los incendios no intencionales, es decir por negligencia. Por ejemplo, los que son consecuencias de hacer un asado y no extinguir completamente las cenizas o los desastres que se inician por una colilla de cigarrillo no apagada. En estos casos, el Código Penal establece condenas "de un mes a un año".

Frente a esta legislación y en el marco de la nueva tragedia ambiental que se sufre en Córdoba, el diputado Juan Brügge, oriundo de esa provincia, reacciona: "Es asombroso e irrisorio frente a las drásticas consecuencias que tiene el uso negligente del fuego por parte de inescrupulosos".

El legislador y abogado destacó a MDZ que "los daños son irreversibles por eso queremos elevar las penas y crear una figura no prevista que es la de lesiones graves o gravísimas que le producen una lesión permanente en sus capacidades". Sobre estos casos, el proyecto propone que "reclusión o prisión de ocho a dieciséis años si el hecho fuere causa inmediata de lesiones graves o gravísimas de alguna persona".

El diputado subraya que "con este proyecto las penas mínimas son de 4 años y elevamos los máximos teniendo en cuenta las consecuencias en las personas, medio ambiente y aparato productivo". De esta manera, los incendios forestales ya sean intencionales o por negligencias ya no serían un delito excarcelable en ninguna de sus escalas.

Además, la iniciativa lanzada por Brügge junto con Ignacio García Aresca, eleva las penas máximas hasta los 20 años en el caso de que un incendio intencional provoque la muerte de una persona.

Finalmente, además de las consecuencias penales el proyecto también le reclama al Estado que concientice más sobre el manejo del fuego: "Establecemos la necesidad de que el Estado lance campañas de prevención y de que se publiciten las fuertes sanciones para que los inescrupulosos sepan que si hacen un fuego con efectos devastadores, van presos", cerró el diputado.

Prendió fuego y admitió que "lo mandaron"

En las últimas horas detuvieron a un hombte intentó prender fuego en la ciudad cordobesa de Calamuchita y fue reducido por los vecinos: "me mandaron, me pagaron", indicó".

En total ya fueron 16 los detenidos por los incendios. A propósito, el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros afirmó que "es récord" la cantidad de capturados sospechados de generar estos desastres que ya arrasaron con más de 43 mil hectáreas.

Bomberos y autoridades coinciden en que las llamas tienen puntos de inicio desconectados, lo que hacían crecer la hipótesis de que la mano del hombre está detrás, bajo motivaciones incomprensibles o al menos por ahora desconocidas.