"Hay que ayudar siempre": el mensaje de Leoncio Bazán en el Día del Colectivero

El 24 de septiembre se conmemora el Día del Colectivero en Argentina, en homenaje a la incorporación del colectivo al sistema de transporte público en 1928 en Buenos Aires. Esta innovación marcó un hito en la movilidad urbana, dando lugar a una nueva figura profesional: el colectivero o más conocido como el 'chofer del bondi', encargado de llevar a miles de ciudadanos en todo el país.

Leoncio Bazán es chofer de la línea 600 y charló con el equipo de Recalculando en MDZ Radio 105.5 FM sobre la tarea que realiza diariamente. Además, fue protagonista en redes sociales tras rescatar a una perrita que se encontraba perdida arriba del colectivo y gracias a la viralización de sus vídeos la pequeña volvió a su hogar.

Con casi seis años en la empresa, Leo contó un poco de su trayectoria profesional: “He sido soldado de la Fuerza Aérea y ahí aprendí a manejar mucho. Fui bombero, después trabajé en una estación de servicio, después me fui a una empresa perforadora. Siempre manejando”, relató. Tras enfrentar un difícil periodo debido a la enfermedad de uno de sus hijos, encontró la oportunidad de unirse al servicio de transporte urbano cuando surgió el programa Mendotran.

El trabajo de colectivero no está exento de complicaciones. Sin embargo, Leo Bazán es optimista: “Se complica a veces pero hay que tener fe, y buscar el lado bueno”. Es que la situación económica dificulta el pago del pasaje para algunos pasajeros. “A veces no pueden pagar, pero tienen que ir a trabajar, así que se ayuda” y agregó que es fácil distinguir entre quienes quieren hacer la vivada de no pagar el pasaje y quien realmente no puedo: “Uno se da cuenta cuando va a trabajar la persona. Viene la madre con el bebé y se la deja pasar, no la vas a dejar en la calle, pobre mujer. Se ayuda a la abuela, al abuelo, a la persona con silla de ruedas. Hay que ayudar siempre”.

Leo recuerda momentos como cuando una abuela le ofreció un caramelo en agradecimiento o cuando trasladó a un veterano de la guerra de Malvinas lo cual "fue un honor". Y ni hablar de cuando rescató a una perrita, un ejemplo de que los choferes son más que conductores; son parte activa de la comunidad. “Andaba por todos lados la perrita. El dueño vio el vídeo y pudo volver a su casa”, señala Bazán, orgulloso de su acción.

En este Día del Colectivero, Leo Bazán envió un mensaje de aliento a todos sus colegas: “Saludos para todos los choferes, sin distinción de empresa. Es un laburo complicado. Pero sé que vamos a salir ganando. Vamos a estar todos bien”.

Escuchá la entrevista completa: