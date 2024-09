Presentan “Por ellas, por todas”, un libro sobre la desaparición y búsqueda de Johana Chacón y Soledad Olivera.

En el marco de la Feria del Libro 2024 que se desarrollará en el Espacio Cultural Julio Le Parc desde el jueves 26 de septiembre al domingo 6 de octubre, Silvia Minoli presentará su primer libro titulado "Por ellas, por todas”. La cita será el martes 1 de octubre a las 20:30 en la Sala Chalo Tulián.

En su libro “Por ellas, por todas”, la docente jubilada relata los hechos relacionados a la desaparición y búsqueda de Johana Chacón y Soledad Olivera en la cuál estuvo involucrada junto con la comunidad educativa de 3 de mayo. La historia de vulnerabilidad y violencia de género que envolvieron los casos de estas dos mujeres lavallinas, según contó a MDZ, inspiraron a Minoli para escribir esta historia con el objetivo de que no se vuelva a repetir.

La invitación es para el 1 de octubre.

"Mi libro 'Por ellas, por todas' probablemente empezó a gestarse el 4 de septiembre del año 2012 cuando desapareció Johana porque no tenía ninguna intención de escribir un libro en ese momento, pero allí es donde empieza la historia que fue recreándose, armándose y causando tanto dolor no solo en mí y mis compañeros, sino en toda la población de Mendoza. Así es que llego a escribir este relato con la intención de que no pasen más estos casos de violencia, sobre todo en las infancias, adolescencias y en las mujeres que tanto sufren la violencia de género", sostuvo Minoli.

"Después de terminar este proyecto lo presento en la Feria del Libro en el Julio Le Parc. Espero que podamos encontrarnos no solo con aquellos y aquellas que participaron de toda esta lucha, sino también con los que han adquirido o quieran tenerlo, para volcar sus comentarios si lo desean", expresó.