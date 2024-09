Incendios en Córdoba: evacuados en San Marcos Sierras y Villa Alpina por el fuego

El fuego no da tregua y en las últimas horas se sumaron nuevos focos de incendio en la provincia de Córdoba. De acuerdo a la última información brindada por Cadena 3, este lunes por la mañana se registran focos de incendio en Chancaní, Villa Berna, San Marcos Sierras y la zona comprendida entre las localidades de Ascochinga y La Granja.

Asimismo, desde NA afirman que las llamas continúan asechando a la zona de Capilla del Monte, Los Cocos y La Cumbre. Si bien, en esta última zona el incendio se había controlado, se volvió a registrar un nuevo foco tras el cambio de orientación del viento. En Villa Alpina se evacuaron a los habitantes y turistas por la llegada del fuego a las inmediaciones del Cerro Champaquí, así como evacuaron a las personas que viven en la zona oeste del cordón de Sierras Grandes, donde las llamas acechan a la localidad de San Marcos Sierras.

“Más de 400 turistas debieron ser evacuados del #CerroChampaquí, durante la lucha contra los incendios. Tras 11 horas de un arduo #operativo, se asistieron a 435 personas quienes se encontraban realizando turismo en la montaña”, había comunicado la Policía de Córdoba a últimas horas de la noche del domingo.

Mirá el video del incendio en San Marcos Sierras

Por su parte, las autoridades provinciales indicaron, nuevamente, que existe una alerta extrema por riesgo de incendios forestales. Es así que el gobierno provincial declaró como “zona de desastre” a las zonas afectadas por los incendios. Además, los vecinos, que ven sus hogares y pueblos destruidos señalan que los brigadistas “no dan abasto” y necesitan un reemplazo urgente, así como reclaman más ayuda por parte del gobierno nacional.

“Estamos solos, combatiendo nosotros mismos las llamas, mientras los bomberos voluntarios no dan abasto para hacer el recambio. Necesitamos asistencia nacional ahora, no mañana, porque muchos perdieron sus casas. También pedimos que se declare la emergencia nacional ya”, decía una vecina en diálogo con TN. En tanto, otra mujer expresó: “Todos los que están trabajando son brigadistas voluntarios. No vinieron ni aviones hidrantes ni helicópteros oficiales. No tenemos asistencia de la Nación y no sabemos si el gobernador hizo el pedido, pero no han llegado aún. Estamos desprotegidos”.

“No se termina más!! ¡Que declaren la EMERGENCIA NACIONAL y lleven la ayuda federal a terminar este crimen!”; “Si no es Entre Ríos es Corrientes, si no es Córdoba... y desde hace mucho. ¿Cuándo habrá una política seria de tratamiento del fuego en Argentina?”, comentan, por otra parte, usuarios de la red social X.

Por los incendios, presuntamente intencionales, ya hay dos personas detenidas. Este fin de semana, la Justicia ordenó la detención de un joven de 19 años que habría provocado el incendio en Capilla del Monte. El viernes anterior, habían detenido a un hombre de 31 años que habría causado los incendios en varias localidades de la región de Punilla, luego de haberlo visto circulando con un bidón de nafta.