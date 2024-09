Autopercepción en la sexualidad y el camino hacia el disfrute

En su columna en MDZ Radio 105.5 FM, la sexóloga Dra. Mariana Díaz abordó diversos aspectos sobre la percepción y disfrute de la vida sexual, destacando la importancia del trabajo personal y el autoconocimiento. Ante la consigna "¿Cómo uno percibe su propia vida sexual?", la audiencia de Recalculando participó y la Dra. Díaz interactuó con las respuestas, las cuales reflejan una amplia variedad de experiencias. Una de ellas fue: "Aprendí a disfrutarla". Según la especialista, esta simple frase revela mucho sobre el recorrido personal que muchas personas deben atravesar para llegar a disfrutar plenamente de su sexualidad. "O sea que en algún momento no la disfrutó y tuvo que trabajar y aprender para disfrutar", explicó Díaz.

La sexóloga también hizo referencia al impacto de la pandemia en las interacciones sociales y, en particular, en las experiencias sexuales de los jóvenes. "Cuántos primeros besos no se dieron en la pandemia, cuántas primeras veces no sucedieron", reflexionó. Es que la falta de contacto físico durante ese periodo afectó significativamente la manera en que las personas se relacionan y se conectan con los demás.

Para Díaz, la sexualidad no siempre es algo que se disfruta automáticamente, sino que a menudo requiere tiempo, esfuerzo y autoevaluación. "Esto de que la sexualidad y el relacionarse con un otro no siempre se disfruta, pero con el tiempo o con trabajo y también con el auto juicio, puede trabajarse para llegar a disfrutar", aseguró.

A partir de la respuesta de una oyente diciendo que su vida sexual "es como un viaje hacia la costa saliendo desde Alvear en pleno enero: aburrida y desierta". En este sentido Díaz abordó también la relación entre el estado emocional y la satisfacción sexual, señalando que, en algunos casos, el malestar psicológico, como el humor depresivo, puede influir en cómo una persona percibe su vida sexual. "El tipo de pareja en el que se encuentra no está del todo llenando sus aspiraciones. Además, puede estar cursando algún tipo de humor depresivo, una depresión que haga que vea todo gris", puntualizó. En este sentido, la sexóloga subrayó la relevancia del trabajo personal para mejorar la relación con el propio cuerpo y, por ende, con la sexualidad.

Otro mensaje: "Mujer más 40 y conmigo misma, fantástica. Con un otro, inexistente". Díaz celebró el mensaje ya que "se ve mucho en la consulta que por distintas dificultades con respecto a la percepción o al modo en que uno va desarrollando ese amor o no amor sobre su propio cuerpo y hacia su propio placer, es muy difícil conseguir estar en equilibrio sin tener una pareja, porque también es otro mandato", afirmó.

Un tema recurrente fue la monotonía en las relaciones de pareja, "especialmente en aquellas heterosexuales". Díaz distinguió entre el sexo rutinario y el sexo monótono, indicando que el primero no necesariamente conduce a la monotonía. "El sexo rutinario no es lo mismo que el sexo monótono, porque por ahí uno puede decir ‘tengamos relaciones martes, jueves y sábado’, que uno dice ‘ayy qué aburrido’. Pero a lo mejor eso también hace que tengas que pensar qué hacer ese martes, programar, vestirte, buscar una comidita, buscar el espacio", explicó. Según la sexóloga, pequeños gestos o cambios en la rutina pueden ayudar a salir de la monotonía en la vida sexual de pareja.

Además, subrayó la importancia de la lubricación en las relaciones sexuales, señalando que muchas personas heterosexuales cis no prestan suficiente atención a este aspecto luego de leer otro mensaje de la audiencia: "seco como el zonda". Díaz habló de la importancia de poder reconocer si esa sequedad es porque "hay sequedad en alguno de los órganos y hay dificultad ante la penetración. Lubricante siempre, es importante", afirmó con énfasis. La Dra. Díaz recomendó no escatimar en la cantidad de lubricante utilizado durante las relaciones sexuales para evitar incomodidades o dolores posteriores, una situación que describió de manera elocuente: "Las mujeres llegan con la vagina como si hubiese sido lijada, por decirlo sutilmente".

A lo largo de la conversación, la Dra. Mariana Díaz resaltó la importancia del trabajo personal en el disfrute de la sexualidad, el impacto de las emociones y la necesidad de romper con la monotonía en las relaciones de pareja. Según ella, la clave para mejorar la vida sexual está en el autoconocimiento y en la capacidad de las personas de buscar activamente formas de enriquecer sus experiencias, tanto en solitario como en pareja.

