Cuenta regresiva para solicitar el subsidio a la tarifa eléctrica y el gas: dónde hacer el trámite

El miércoles 4 de septiembre vence el plazo para inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Los usuarios que deseen mantener los subsidios a la tarifa eléctrica y el gas deberán registrarse. ¿Cómo saber si estás inscripto?.

Desde el organismo nacional informaron que se encuentran en un proceso de revisión en el otorgamiento de los subsidios para los servicios mencionados y calculan que impactará en más de 2 millones de usuarios. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa que la fecha límite es el 4 de septiembre. "Es muy importante que se registren en el RASE porque les va a permitir seguir manteniendo el precio de la tarifa y lograr, en definitiva, lo que queremos todos: que la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio", expresó.

Los beneficiarios que deseen mantener la ayuda económica deberán realizar la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Si el usuario realizó la inscripción previamente, no es necesario llenar el formulario nuevamente. En caso de dudas, se puede verificar la inscripción y modificar los datos a través de la página web oficial.

A diferencia de lo que ocurrió durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, todos los usuarios incluyendo aquellos que perciben la tarifa social deberán inscribirse a través de la página de RASE. La modificación del mecanismo quedó plasmada a través de la resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía que expresa la eliminación de los beneficios automáticos basados en la tarifa social que recibían los hogares que se encontraban en situación de vulnerabilidad. A partir de esta nueva medida, los hogares que no realicen la inscripción correspondiente, no podrán acceder al subsidio.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que quieran mantener los subsidios, incluyendo aquellas personas que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

Se deberá completar una solicitud por hogar.

Sólo podrán completar el formulario personas mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio, solicitando el subsidio para un medidor de gas de un único domicilio.

¿Cuáles son las excepciones a la inscripción para el subsidio en energía?

Existen dos casos en los cuales no tenés que llenar el formulario de inscripción:

Si sos electrodependiente no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas.

Si en tu domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite. Podés solicitar la tarifa diferencial para entidades acá.

¿Cómo inscribirse a los subsidios de energía?

Podés inscribirte al Registro completando el formulario de inscripción, que tiene carácter de Declaración Jurada, a través del siguiente link. En caso que no puedas completar la solicitud digital, podés acercarte a:

La oficina de ANSES más cercana, sacando turno previo en su sitio web. La inscripción desde las oficinas de ANSES se realizará sin importar el número con el que termina tu DNI.

El Punto Digital más cercano

¿Qué información y/o documentación necesito para el subsidio de energía?