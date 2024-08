Sin oferta sobre la mesa, estatales y docentes hicieron catarsis con Axel Kicillof

El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió a los gremios docentes para las paritarias. El encuentro se dio, tal como contó MDZ, luego de que el gobierno bonaerense anticipara que las negociaciones salariales de la segunda mitad del año iban a ser complejas por la delicada situación económica en la provincia de Buenos Aires.

La jornada que dio inicio a la paritaria de agosto arrancó una hora más tarde de lo previsto con los sindicatos que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense y, pasado el mediodía, los funcionarios provinciales se reunieron con los representantes sindicales de los gremios estatales.

El encuentro sirvió para que los gremios que representan a estatales y docentes hagan catarsis con los funcionarios del área económica y de trabajo de la provincia. Ya que, como era de esperar, sin el dato de la inflación de julio no hubo ninguna oferta de aumento salarial sobre la mesa; solo se limitaron a escuchar y tomar nota de los reclamos de los gremios. “Nos llamaron para la foto. Fue todo humo” se quejó a MDZ un peso pesado de uno de los gremios de la administración pública provincial.

Los gremios docentes y estatales se fueron de la reunión de paritarias con la promesa de ser llamados la próxima semana, luego de que el Indec de a conocer la inflación de julio, con una oferta concreta de aumento para los haberes de agosto a cobrar los primeros días de septiembre.

Ante la consulta de este diario a los representantes gremiales que participaron de la paritaria estatal bonaerense, de cuál sería el “número mágico” que facilite cerrar la paritaria del octavo mes del año, todos respondieron lo mismo: “Que permita que el salario no pierda contra la suba de los precios”. Aunque en off manifestaban que creían que la oferta superaría a la inflación.

Las segundas líneas de los ministerios de economía y trabajo encabezaron la paritaria estatal bonaerense.

Foto: Nicolas Braicovih

Al término de la paritaria con el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense , la titular de la Federación de Educadores bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, dijo a MDZ: “Nos escucharon, se llevaron nuestras inquietudes”. Además agregó: “Nos llevamos el compromiso de ser convocados la próxima semana, donde esperamos tener una oferta concreta para poder llevarla a consideración de los docentes”.

En tanto ante la posibilidad de que agosto sea el último mes de paritarias mensuales en la provincia de Buenos Aires, la titular de la FEB afirmó: “Nosotros insistimos con la necesidad de que sean mensuales o si no que se busque alguna otra forma para que el docente no tenga que esperar meses para recomponer salarios“. A todo esto, Juan Pablo Oyarzabal, Secretario Gremial de UPCN provincia de Buenos Aires sostuvo que “si la provincia decide que la paritaria estatal no se más mensual, nos tienen que garantizar que el salario le va a ganar a la inflación o fijar una cláusula de revisión”.

Asimismo, sostuvo - entre otras cosas - que pidieron que se llame a mesas sectoriales y sean pasados a planta permanente todos los trabajadores precarizados de la administración pública bonaerense. Vale recordar que en julio estatales y docentes aceptaron un 6,5% de incremento salarial. La oferta del Gobierno bonaerense, un punto por encima de la inflación, fue en compensación por no haber convocado en junio la paritaria estatal con el pretexto de que debían garantizar el pago del medio aguinaldo. Por lo que se espera que la próxima semana el ofrecimiento a docentes y estatales bonaerenses se ubique en un numero cercano a los datos que difunda el Indec de la suba de precios en el séptimo mes del año.