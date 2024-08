La compra que hará Mendoza para anticiparse al dengue y evitar otro brote: los detalles de la estrategia sanitaria

Mediante un llamado a licitación pública, el Ministerio de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza busca abastecerse con reactivos de dengue para garantizar el diagnóstico de la enfermedad. Cómo se prepara la provincia para prevenir la proliferación del mosquito durante la temporada de primavera verano.

Luego de los 5.557 casos de dengue registrados en Mendoza entre agosto del 2023 y julio del 2024, la provincia comienza a implementar un plan integral de prevención para evitar una realidad similar en la época de altas temperaturas. Durante la primera parte del año, el dengue dejó cientos de casos autóctonos, cuatro muertos y cinco departamentos con brote epidemiológico. Pese a ello, la provincia no es considerada endémica y las medidas que se abordarán no incluirá la vacunación contra el Aedes Aegipty sino que tomará medidas de prevención.

Desde la cartera de Salud destinarán $603.016.300 para la adquisición de insumos para detección de dengue. A través de la Licitación Pública 38/2024 se comprarán reactivos, es decir, test para la detección del virus. Sin embargo, los test no estarán destinados para la detección del virus de toda aquella persona que presente síntomas. “La determinación del dengue es clínica. Los test para el diagnóstico van a estar disponibles para pacientes pertenecientes a grupos de riesgo”, indicaron desde el Ministerio de Salud y Deportes a MDZ.

Llamado a Licitación Públcia. Foto: Gentileza.

En ese sentido, señalaron que el propósito de esta adquisición es garantizar que el diagnóstico y manejo clínico de casos sospechosos de arbovirosis, en todos los niveles de atención, se realicen de manera oportuna y con calidad, utilizando triage, flujogramas y siguiendo las recomendaciones de las guías y directrices clínicas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A diferencia de otras provincias con otras características climatológicas, en Mendoza no se llevará a cabo la vacunación a la población. "No está recomendada", explicaron, ya que las estadísticas de la provincia no muestran inconvenientes respecto de la enfermedad.

Andrea Falaschi, directora de Epidemiología, sostuvo que “la vacunación es uno de los ejes estratégicos de la gestión integrada de vectores, pero hoy no es recomendada en la provincia, sino que lo importante es enfocarse en la prevención. Hay muchas vacunas candidatas que se van proponiendo, pero no es lo mismo hablar de dengue en Mendoza que en aquellas regiones en las que hay tasas de incidencia que superan los 4.000 casos cada 100.000 habitantes”.

No recomiendan la vacuna en Mendoza. Foto: Freepik.

En cuanto al plan que desarrollará el ministerio, Falaschi detalló que “primero se analiza una etapa de gestión, en el que la vigilancia epidemiológica es fundamental para el diseño de las estrategias. Luego sigue lo referente a la atención de pacientes y diagnóstico por laboratorio. Y el correspondiente control de vectores”.

Concientización, educación y prevención

El plan de Salud también incluye insistir en la educación de la población para prevenir la proliferación del mosquito. Principalmente, la recomendación de la limpieza de los descacharreos en los domicilios. “Si no se hace el descacharreo, no hay forma de evitar el dengue”, reiteraron.

Piden conciencia. Foto: Gobierno de Mendoza

Falaschi, destacó que “si bien la provincia había registrado dengue, teníamos el vector, no habían aparecido tantos casos autóctonos como los de la última temporada. Por ello, es necesario poner en marcha las acciones preventivas que se hacen durante el período interbrote y brote, para evitar la proliferación”.

“El plan de prevención viene trabajando con antelación. La idea es ponerlo en agenda y reforzar la capacidad de respuesta de la red de servicios del sistema de salud para la detección precoz y atención adecuada de casos de dengue, zika y chikunguña”, expresó Verónica Muñoz, directora de Atención Primaria del Ministerio de Salud y Deportes.

“La idea es instalar en la comunidad la necesidad de trabajar todo el año contra el mosquito, que es domiciliario y se reproduce en el agua estancada. Por ello es necesario limpiar las casas para que no haya larvas ni pupas, para que el mosquito no pueda proliferar, sobre todo en el verano, que es cuando eclosiona”, agregó Falaschi. En ese sentido, se buscará trabajar con los municipios para que realicen desinfección y limpieza a lo largo de todo el año.

Los municipios estarán encargados de la desinfección y limpieza. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Otra estrategia que realizará el Ministerio de Salud y Deportes tiene que ver con la educación y concientización a la comunidad. Se realizará en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. La idea es trabajar con el Área de Zoonosis y las escuelas para que los alumnos puedan implicarse en esta realidad y aprendan la importancia de la prevención.

Se pondrá en marcha el concurso escolar “Tiktokeando Juntos desde la escuela contra el dengue” para promover acciones de prevención desde las escuelas para que los estudiantes las implementen en sus casas. El mismo, estará dirigido a estudiantes de tercer año del nivel secundario y quinto grado del nivel primario de todas las escuelas. Los participantes deberán presentar un video que exprese el compromiso de la comunidad en la lucha contra el mosquito. El concurso escolar inició el 5 de agosto a las 10 y se cerrará el 30 de setiembre a las 10.