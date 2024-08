En las escuelas más pobres, 3 de cada 10 maestros son suplentes

A partir del informe “Cargos y suplencias docentes en el nivel primario”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con base en los resultados del cuestionario a docentes de Aprender 2023 y del Relevamiento Anual 2023, se describe la proporción de docentes según su cargo (titulares, interinos o suplentes) en el nivel primario, y analiza la proporción de suplentes por sector de gestión, rango etario y nivel socioeconómico de los estudiantes.

Los datos expuestos por Martín De Simone (Banco Mundial), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación) no reflejan completamente la problemática, ya que no siempre la licencia de un docente genera suplencia, y en Argentina solo hay datos sobre suplencias, pero no sobre la cantidad de licencias docentes ni sus razones.

En el país, el 25% más pobre de las escuelas primarias, cuenta con un 31% de docentes suplentes, mientras que con el 25% más rico existe una diferencia de 12 puntos porcentuales, bajando el valor al 19% de maestros suplentes que son aquellos que cubren los puestos de docentes titulares o interinos que se ausentan de forma temporal por alguna licencia.

Proporción docentes suplentes de 6to grado de la primaria, por provincia y cuartil de nivel socioeconómico de los alumnos. En %. Año 2023. Fuente: Elaboración del Observatorio Argentinos por la Educación en base a Aprender 2023.

Diferencias entre provincias y sectores socioeconómicos

Las porcentajes de docentes suplentes varían en cada provincia. La proporción más alta está en La Rioja (60%), seguido por Entre Ríos (50%), mientras que las más bajas están en Jujuy (15%), San Luis (16%) y Salta (16%).

La brecha porcentual es aún más marcada en CABA (donde la diferencia es de 30 puntos porcentuales) y Neuquén (con una diferencia de 24 puntos). En San Luis y Jujuy, sucede lo contrario donde las escuelas de los sectores socioeconómicos más altos tienen una mayor proporción de docentes suplentes que las escuelas con estudiantes de menores recursos.

Otro punto del informe analiza la variable que existe con respecto a las escuelas estatales y las privadas. Ya que con excepción de San Luis, en todas las provincias hay una mayor proporción de docentes suplentes en el sector estatal que en el privado. La provincia con mayor porcentaje de suplencias en el sector estatal es La Rioja (62%); la proporción más alta en el sector privado se encuentra en Entre Ríos (44%).

Proporción de docentes suplentes de Maestros de Grado en 6to grado de la primaria, por provincia y sector de gestión. Año 2023. En %. Fuente: Elaboración del Observatorio Argentinos por la Educación en base a Aprender 2023.

A su vez, Leyre Sáenz Guillén destacó: ”Las rotaciones se generan en los sectores socioeconómicos más vulnerables, por lo tanto el castigo en los aprendizajes se los llevan los chicos más vulnerables, y obviamente en el aprendizaje se sabe que hay una correlación súper alta entre el nivel socioeconómico y los puntajes de las pruebas porque hay una correlación muy grande entre lo que el chico trae de la cuna versus después lo que realmente termina rindiendo. Entonces, si encima a eso se le suma que el mayor porcentaje de suplentes se encuentran con los chicos más desfavorecidos, está como este ciclo de retroalimentación de esta desigualdad, la desigualdad que trae el chico de la casa se va a retroalimentar".

“A esto se le suma que un 63% de los suplentes en Argentina tienen entre 20 y 25 años, esto quiere decir que son los más inexpertos. Entonces, a los cuartiles más pobres no solo les toca más rotación, sino que también los suplentes son los más inexpertos. Entonces, todo esto profundiza estas desigualdades”.

Los datos muestran que hay mayor cantidad de docentes suplentes jóvenes, y que a mayor edad del docente el porcentaje de suplentes disminuye. Los docentes más jóvenes, de entre 20y 30 años tienen la mayor proporción de suplencias (entre 50% y 65%), lo que sugiere que tienen menos estabilidad laboral. Por otro lado, los docentes mayores (50-60 años) muestran una menor proporción de suplencias, de 8% a 12%, lo que sugiere una mayor estabilidad laboral y una consolidación de su carrera. Proporción de docentes suplentes de Maestros de Grado en 6to grado de la primaria, por rango de edad. Año 2023. En %. Educación en base a Aprender 2023.

Cómo impacta esto en los estudiantes

La evidencia reseñada en el informe señala que tener docentes suplentes puede impactar de manera negativa en el aprendizaje, sobre todo cuando implica una interrupción de la continuidad pedagógica. Sobre esto, Martín De Simone, especialista en educación del Banco Mundial explica: “Cuando las suplencias se utilizan con regularidad y cuando hay una alta rotación entre docentes titulares y uno o varios suplentes, el aprendizaje se puede ver afectado”.

A su vez, Leyre Sáenz Guillén, Analista de Datos del Observatorio de Argentinos por la Educación en dialogo con Mdz profundizó: "Lo importante son 2 cosas: Por un lado, hay evidencia que muestra obviamente que la rotación en el aprendizaje de los chicos no es buena. Por un lado, porque, por ejemplo, si hay mucha rotación, los docentes que entran nuevos no conocen al alumnado, entonces, al no conocerlo es más difícil generar este vínculo con el estudiante. Y, bueno, obviamente, todo esto impacta en los aprendizajes, en las trayectorias de los chicos. Entonces, hay evidencia de que la rotación puede generar como un entorno de aprendizaje caótico.” Foto: DPA.

Mónica Prieto, docente de la Escuela de Educación de la Universidad Austral de Pilar, Buenos Aires, se expresó: “Sabemos que la estabilidad (o inestabilidad) laboral docente se relaciona directamente con la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Existen muchas suplencias cortas y otras que duran varios meses. Los docentes que cubren suplencias largas atienden a sus alumnos con la misma responsabilidad de un titular. Pero frente al fenómeno de las suplencias cortas, los equipos directivos se ven en la necesidad de articular diferentes estrategias institucionales para que los alumnos continúen con sus aprendizajes de la mejor manera posible. Los datos del informe invitan a reflexionar sobre la urgencia de ofrecer una mayor estabilidad laboral docente”. Foto: MDZ.

“En argentinos nuestro rol es más el hecho de cuantificar el problema, más que de dar soluciones, pero de la mano con esto está el por qué suceden estas licencias: Por un lado, el derecho del docente de tomarse una licencia, por ejemplo por maternidad o por cargo de mayor jerarquía, sin embargo cuando vemos que la mayoría de los suplentes están en las escuelas más vulnerables, esto nos muestra de que en realidad los docentes titulares no quieren estar en estas escuelas, porque hay unas condiciones muy malas laboralmente, entonces habría que cambiar un poco esos incentivos de que por ejemplo las condiciones de infraestructura o condiciones salariales sean mejores en los cuartiles más pobres de ingreso. Esto se puede cambiar desde la reglamentación, que al mejorar los incentivos de las peores escuelas, puedan ir mejores docentes a ellas. Y, bueno, generar un poco más esta igualdad dentro del sistema escolar”, enfatizó Sáenz Guillen.

Martín De Simone, especialista en educación del Banco Mundial concluye: “Es necesario diseñar políticas que tiendan a reducir los niveles de ausentismo, y asegurar que las suplencias se implementen con el objetivo de minimizar los costos en el aprendizaje. Las suplencias inmediatas (en contraposición con las que requieren varios días de ausencia) y las que minimizan las rotaciones entre docentes son, a priori, más efectivas en el logro de ese objetivo”.