¿Cómo es el proceso de adopción en Mendoza?

En Mendoza, el proceso de adopción está diseñado para ser accesible y lo más rápido posible. Cuenta con apoyo en varias localidades y fases definidas para que los futuros padres adoptivos puedan seguir. El Registro Provincial de Adopción de Mendoza ofrece información actualizada sobre el proceso. Los interesados también pueden llamar al 4495476. Verónica Gutiérrez, su directora, habló sobre los pasos necesarios en MDZ Radio 105.5 FM y desmintió los mitos comunes que terminan dificultando la adopción en la provincia.

El registro de adopción cuenta con varias sedes para facilitar el acceso a los ciudadanos. La sede central se encuentra en la intersección de Virgen del Carmen de Cuyo y Belgrano, en Ciudad. Pero además hay oficinas en San Rafael, San Martín y Tunuyán. El primer paso del proceso es la inscripción, que comienza a principios de cada mes. Los interesados deben completar un curso obligatorio, el cual puede realizarse de manera virtual o presencial.

"Siempre hay muchos mitos en relación a la adopción". El curso tiene el objetivo de explicar "la perspectiva desde la que trabajamos, que es la perspectiva del niño y no del adulto. Buscamos familia para un niño. Y no hace falta tener un estado civil determinado, no hace falta estar casado, no hace falta tener un bono de sueldo ni tener una casa, que estas son muchas de las cuestiones que se escuchan habitualmente y que la gente a veces no concurre por miedo" aclaró la directora.

Una vez completado el curso, los solicitantes deben presentar el DNI y un certificado de buena conducta. El tercer paso involucra una evaluación de las capacidades parentales, realizada por psicólogos y trabajadores sociales, para asegurar que los candidatos estén preparados para adoptar en ese momento, porque "a veces puede pasar que la familia esté transitando un duelo o un cambio de trabajo, o alguna situación que merece un poco más atención para resolver en este momento, para que después sí puedan salir más fortalecidos y recibir a un niño en las mejores condiciones".

Los procesos de adopción son famosos por su lentitud. Respecto al tema, Gutiérrez explicó que "acá tenemos dos caminos que se tienen que encontrar: el del adulto que se quiere inscribir y el que hace el niño que va a encontrarse con su familia adoptiva. En la visión del adulto siempre se confunde el trámite en sí con el proceso interno que tiene que hacer la persona. Entonces muchas veces se dice que el trámite es largo o que es burocrático. Pero en realidad tiene que ver con lo que personalmente está transitando esta persona y que a veces sí requiere un poco más de tiempo".

Además la directora habló sobre la disponibilidad adoptiva. "En su mayoría los niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situación de adoptabilidad tienen más de siete años". Pero generalmente los padres prefieren adoptar a niños por debajo de los 5 años, por lo que la lista de espera es larga. "Pero si mi disponibilidad adoptiva es amplia, seguramente me van a estar llamando lo antes posible", explicó.

Por último Gutiérrez habló sobre el mito de que la adopción puede ser revertida. Gutiérrez aseguró que, una vez que se emite la sentencia de adopción, el vínculo entre el niño y la familia adoptiva es definitivo. Sin embargo, existen excepciones cuando es beneficioso para el niño mantener contacto con su familia biológica, lo cual se discute previamente en el Registro. "Imaginemos una progenitora que tiene una situación de discapacidad" y que simplemente no ha podido criar al niño. "Entonces quizás esa familia a la que se va a llamar como postulante del Registro te va a explicar esta situación y va a decir que este niño tiene que mantener vínculo una vez por mes con su progenitora", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: