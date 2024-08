Comunidades LGBT+ piden por la renuncia de Mariano Cúneo Libarona

Luego de los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación sobre que el género "se acabó" para el Estado y que "la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos", la Federación Argentina LGBT+ exigió al funcionario nacional "que se retracte o renuncie".

Mediante un posteo en la red social X, la Federación Argentina LGBT+ expresó su repudio a las expresiones del funcionario del presidente Javier Milei.

"Repudiamos las recientes declaraciones del Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, realizadas en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación. Sus declaraciones, que incluyen el rechazo a la 'diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología', son inaceptables y expresan la profunda ignorancia de quien debería estar protegiendo nuestros DDHH fundamentales en vez de vulnerarlos como lo hizo ayer", precisó la entidad en un hilo de X.

"La Federación Argentina LGBT+ condena enérgicamente estos dichos y hace un llamado urgente al Ministro a retractarse o renunciar y a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos de la comunidad LGBT+", continuó.

"Reafirmamos que la identidad de género y la orientación sexual son aspectos fundamentales de la identidad de cada persona, que deben ser respetados sin discriminación alguna. Exigimos que el Ministro de Justicia se retracte inmediatamente de sus declaraciones y que el Gobierno tome medidas concretas para promover la igualdad y la inclusión de la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos de la sociedad", expresó además.

"No permitiremos retrocesos en materia de Derechos Humanos. Argentina es un ejemplo de igualdad y libertad en el mundo y no dejaremos de serlo a instancias de quienes parecería que la única libertad que defienden es la de odiar, discriminar y agredir a las personas. La Federación Argentina LGBT+ reitera su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+ y seguirá luchando incansablemente", concluyó la Federación.

La aclaración de Adorni

El comunicado de la Federación Argentina LGBT+ se conoció este miércoles, minutos después de que el vocero presidencial respaldaras las manifestaciones del ministro Mariano Cúneo Libarona, aunque intentando echar luz a sus dichos.

En defensa al titular de la cartera de Justicia, Manuel Adorni aclaró cuál es la posición del Gobierno sobre el tema y aseguró que desde la gestión de Javier Milei apuntan “a que no haya negociados detrás de las identidades de las personas”.

Mirá qué dijo Mariano Cúneo Libarona ante los diputados

"Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie", explicó en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Y remarcó: "Entiendo que el ministro Cúneo Liberona quiso decir eso. Yo sé bien cuál es la postura del Gobierno y especialmente del presidente Javier Milei: cada uno es libre de autopercibirse como le parezca. No hay un límite, es infinito y el Estado no va a interferir en eso. Nosotros no reconocemos ni rechazamos nada, no queremos negocios con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto todo”.

Tremenda editorial de Luis Novaresio

Quien también repudió las declaraciones de Mariano Cúneo Libarona fue Luis Novaresio. Desde la pantalla de LN+, el periodista realizó una fuerte editorial contra el funcionario, sugiriéndole: "Pedí perdón, renunciá o informate"

El periodista le respondió al Ministro de Justicia luego de que este negara las diversidades sexuales. Pidiendo disculpas por hablar en primera persona, le recordó a los televidentes su elección sexual: "Tengo una relación que está dentro de las minorías, por eso siento a veces que tengo la responsabilidad de representar a mucha gente que no la pasa bien, simplemente porque tiene una opción sexual distinta".

Además comentó que hablaba en primera persona porque además fue compañero de trabajo de MarianoCúneo Libarona hace dos años en "Animales Sueltos" por el Canal América.

"Como anoche le dije lo que voy a decir ahora, me siento en la libertad de señalarle que pida disculpas. El Ministro dice que las familias son solo aquellas que forman parte de la tradición biológica natural. Esta es mi familia, doctor Cúneo Libarona", comentó el periodista mostrando una foto con su esposo Braulio, la expareja y madre de su hija Virginia Laino, y la pequeña menor de edad, Vera.

Mirá la editorial que hizo Novaresio contra los dichos de Cúneo Libarona

"Mi familia tiene mucho de diversidad. Acá estamos los cuatro. Esta es la familia: el papá, la mamá y el padrastro... Entonces hay algo de biología en esta familia, pero mucho de diversidad. Honorable, respetable, amorosa, educada", subrayó Novaresio.

Luego se preguntó: "¿Está haciendo esto como para congraciarse con el Presidente?". El periodista recordó que tiene disensos ideológicos con Milei pero recordó que el Presidente "nunca se metió con el tema". Y especuló sobre los motivos por los cuales Cúneo Libarona pudo haber dicho esas polémicas declaraciones.

"¿Es un ignorante? Si las familias son solo lo que la biología dice, un hijo adoptado no es un hijo. No me meto ya con la cuestión gay o trans. Para Cúneo Libarona, ¿un hijo adoptivo no forma parte de la familia natural?", inquirió el conductor de La Nación Más.

Y continuó: "O hace ruido para desviar el tema, o quiere cuidar el puestito, o es un burro. O tiene mala leche. Y se mete con algo bravo... La verdad, Mariano, no sé si tenés idea del dolor que te provocás a muchas personas. Siento pena por vos. Yo defiendo la diversidad. El mundo es diverso. La sociedad es diversa", subrayó Novaresio.

Y concluyó: "Hay gente que le están pasando mal, que sufren por lo que vos decís. Si tenés una actitud digna, pedí disculpas, informate o renunciá. Porque muchos estamos orgullosos de nuestras familias que construimos desde la diversidad".