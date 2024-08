Héctor, el "fotero patagónico" y las impactantes imágenes de ballenas en Madryn

Santiago se levanta y decide ir de pesca mar adentro. Lleva 84 días sin pique, lo que para un pescador de avanzada edad de la Habana es algo complejo, aunque no se desespera. Ese día su suerte cambia y pica un Marlín con el que estará luchando durante tres días, en los que Santiago visitará sus recuerdos y pensamientos. El argumento de uno de las obras de la literatura mundial más importantes de mediados del siglo XX, luego de la cuál, Ernest Hemingway recibió el premio Nobel y el Pulitzer, viene a la mente cuando uno conoce la historia de Héctor “el fotero” y sus ballenas.

Dentro de Argentina se encuentran todo tipo de paisajes que son visitados por miles de turistas de todos lados del mundo. Uno de ellos, ubicado en la Patagonia más particularmente en la provincia de Chubut. Y si se es más específico, a 15 kilómetros de Puerto Madryn, en La Cantera, dentro del Área protegida el Doradillo, sucede un evento inédito: ballenas a menos de 30 metros de distancia. Afortunadamente hay alguién que se encuentra para tomar registro de todo esto y nos lo hace llegar, a través de nuestro teléfono o computadora.

Las fotos de Héctor tienen un particular protagonismo de la Luna.

La palabra “fotero” es un neologismo, es decir una palabra inventada para referir a un nuevo fenómeno de la realidad o agregar un matiz a lo que ya ha sido nombrado. “Siempre digo que no soy fotógrafo porque no soy profesional, soy fotero”, explica Héctor en un audio enviado a MDZ.

Héctor, a diferencia de Santiago, no pesca animales, si no momentos. En Puerto Madryn, cuando hay luna llena, Héctor se acerca a la costa y espera el mejor momento para captar imágenes extraordinarias. “Es un hobby, esto me entretiene”, contó simplemente el Fotero y abrió un alias para que haya quienes puedan colaborar con su actividad si así lo desean: fotero.patagonico

El fotero tiene una cuenta de Facebook muy exitosa con más de 100 mil seguidores y una comunidad construía alrededor de su actividad. La belleza impactante de las fotografías reúne dos grandes elementos: las ballenas y la luna llena.

Mirá el video de las ballenas en La Cantera, Chubut

Consultado sobre si había relación entre ambas, Héctor habló del crecimiento de la marea con la luna llena y agregó que en la localidad de La Cantera, había más profundidad. Esto hace que las ballenas se acerquen más a la orilla. “Se las llega a ver a unos 30 metros”, contó Héctor y estimó que miden “como un colectivo de larga distancia”.

Consultado sobre el término “fotero”, Héctor contó que cuando comenzó a sacar fotos en el 2017, escuchó que había dicho que quienes no estudiaban fotografía eran “foteros” y tomó el término. “Seré fotero, entonces”, se autoadjudicó.

Héctor contó que intentó estudiar en alguna ocasión pero no lograba concentrarse con los aspectos técnicos del aprendizaje de la fotografía. Sin embargo, esto no lo detuvo. Actualmente saca fotos que son vistas por miles de personas y recibe aportes voluntarios de los más variados puntos del país. “Cada vez que recibo un aporte de una persona, le pregunto si hay alguna foto que le haya gustado, se la envío como documento adjunto por mail para que la pegue en su pueblo o localidad”.

Al igual que Santiago, mientras compartía sus fotografías, Héctor recordó su pasado: El fotero es oriundo de Entre Ríos, en su familia había una cámara, pero como era de rollos pudo sacar unas pocas fotos. “Eso sí, mientras todos fotografiaban personas, yo le saqué a un paisaje”. Probablemente desde ese momento, se estaba gestando una perspectiva distinta de ver la vida, cualidad fundamental en un fotógrafo, pero más aún en un fotero.