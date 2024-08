Viral: lo intentaron estafar, le sacó plata al ladrón y le pasó el número de Alberto Fernández

Las estafas virtuales son cada vez más comunes; los ladrones encuentran en cada red social algún flagelo para sacar provecho de alguien más. La metodología suele ser la misma: se hacen pasar por una persona y piden plata o roban información. Sin embargo, un usuario de X logró darse cuenta a tiempo de lo que ocurría y, de una forma muy didáctica, se burló del delincuente e incluso le pasó el número de Alberto Fernández.

El momento fue compartido desde la cuenta de @polariscopi0, que cosecha más de 12.000 seguidores en la red social que alguna vez se llamó Twitter. "Por fin se me dio que me hable un estafador, me puse a hablarle de geología", inició su hilo, que rápidamente cosechó varios likes y comentarios.

Estafó a su estafador

Una persona desconocida le escribió de la nada para pedirle dinero, pues aparentemente "vendía dólares"; esta es una de las pistas a las que hay que estar alerta: cuando alguien de la nada escribe sólo con fines económicos. De una manera muy inteligente, el usuario le siguió la corriente, pero sin caer en el engaño.

Se volvió viral por burlarse de su estafador.

"Te quería hacer una consulta, ¿Vos no tenés alguien de suma confianza para venderle unos dólares? Son los caras grandes franja azul, a buen precio", fue el mensaje del ladrón. Insistió en que era una amiga de él llamada Carolina, a lo que él le empezó a pedir apuntes de una materia que, claramente, del otro lado no había.

El estafador aseguró que apenas consiguiera esos papeles se los pasaría, pero insistió con el dinero. "¿Me podes cubrir un pago ahora de 45.000 pesos y en una hora te lo devuelvo sin falta?", le envió. Este joven, para seguir burlándose, aseguró tener a un amigo suyo de confianza que le interesaría comprar dólares, llamado "Beto", y le envió el número del expresidente Alberto Fernández.

Pero no terminó ahí, pues el ladrón siguió pidiéndole una transferencia urgente. El dueño de la cuenta @polariscopi0, entonces, creó un comprobante falso donde mostraba el supuesto envío de $40.000 a la cuenta de Mercado Pago de una tal Eliana. Este dinero jamás le llegaría.

Nervioso porque la plata no entraba, el delincuente virtual le mostró que no se había efectuado el ingreso, por lo que el muchacho le pidió al estafador que le mande algo de plata para verificar que funcionaba el sistema. Efectivamente: recibió tan sólo 5$ de esta persona.

"Todavía no llegó", insistió. El usuario de X entonces le retrucó: "Igual ya fue, ¿no? Dijiste que necesitabas 40.000 para pagarle a alguien que te estaba esperando. Ya pasaron como 4 horas, ya está", a lo que el delincuente pidió que se la envíe de cualquier forma. "Buscame el apunte ese que necesito para rendir", el muchacho cerró la conversación y frustró los planes de la otra persona.