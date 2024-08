Exlíder de Revolución Federal: "Cristina no murió 1° de septiembre, pero murió políticamente"

En diálogo con MDZ, el ex líder de Revolución Federal contó cómo es su presente tras haber sido vinculado al intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Mi vida es levantarme y no saber si me puedo cruzar con alguien, que me reconozca y que todo se vaya al carajo. Todo el esfuerzo de mi trabajo, lo invertido, se pierde porque alguien se acordó de mi cara". Sin embargo, Jonathan Morel recalcó que no se arrepiente en lo absoluto de lo que hizo y que su “odio por el kirchnerismo y el peronismo sigue intacto y más vigente que nunca”.

Jonathan Morel fue detenido por el delito de instigación a la violencia y la querella lo acusa de estar vinculado al intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, la jueza María Eugenia Capuchetti planteó que no encontró motivos suficientes para vincular a Morel en esta causa y seguir investigando la llamada “Pista Caputo”.

Además planteó que cuando fue contratado por alguien llamado “Roxy” (Rossana Caputo), no sabía que era la hermana de Luis Caputo y dijo que luego de mucho trabajo tuvo el encargo del que se habla en la causa: “Se pidieron tres peritos y no encontraron nada”. “El Juez de Martínez de Giorgi volvió a pedir un informe. Yo no sé si es tonto o qué”, se impacientó Morel y agregó: “si querés que te diga de qué color es la hoja, te voy a decir que es verde, por más que me preguntes mil veces no te voy a decir que es violeta”.

“La realidad es que estoy muy tranquilo, intentando alejarme de esto, no por mí si no por mi familia. Hoy por hoy está transcurriendo un juicio en el que no tengo nada que ver. Se me ha investigado absolutamente todo. Hoy por hoy soy mencionado miércoles tras miércoles por una fiscal en una causa en la que no tengo nada que ver”, expresó Morel.

Por otro lado, el exlíder de Revolución Federal explicó: “mi situación es muy difícil porque, por un lado este tema no le interesa a nadie, no le interesa a la gente, no le interesa a los medios, se habla de este tema hoy solamente porque fue Cristina a declarar. Pero por el otro lado, vos tenés un 30% o 20%, cada vez menos, que sí le interesa esto, que sí se informa y demás. Lo que pasa es que este 30% después es muy molesto en la calle”.

Una guillotina instalada en Plaza de Mayo por Revolución Federal en una marcha contra el Gobierno de Alberto Fernández. Foto: Gonzalo Barrera.

“Toda esta semana la militancia kirchnerista estuvo moviendo este tema, Cristina Fernández de Kirchner publicó dos fotos mías, en un video en sus redes sociales. Yo no tengo derecho a defensa en el juicio que está transcurriendo, no tengo cobertura mediática porque al pueblo no le interesa, el 56% de los argentinos que eligieron un futuro mejor no le interesa la vida de Cristina. Entonces, como soy una persona normal, ando por la calle, me tomo un colectivo, atiendo mi comercio y me cruzo a uno de esos pocos votantes kirchneristas que realmente sueles ser muy violentos, muy intensos y suelen ser gente con la que no se puede dialogar”, contó .

“Soy un perseguido político”

Jonathan manifestó: “Soy un perseguido político. Nunca me gustó victimizarme, pero es la verdad. Han repartido folletos con mi cara, es muy heavy, no se tiene consciencia de eso, de la persecución política que sufrimos. La sufrimos los tres por igual, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y yo, pero la realidad es que es mi cara la que siempre aparece. Entiendo, la gente tiene otros problemas, no les intereso yo”.

“La realidad es que a la gente que nosotros defendimos, los laburantes, la clase media, nunca les interesó el tema, nunca nos llegaron a conocer y hay mucho desinterés”, lamentó y al reflexionar sobre su situación hizo una síntesis: “entonces vos tenés a una parte de la población que te detesta y te reconoce al instante. A mi no deja de sorprenderme. Yo me puedo cruzar en la calle a Guido Kaczka y no lo reconozco. Esto pasó hace años y se siguen acordando de mi cara. Engordé, tengo barba y me reconocen”.

Morel también se refirió a la militancia kirchnerista: “Están mal de la cabeza, claramente una persona que va un miércoles a la mañana a ver a una política condenada y cantar 'Si la tocan qué quilombo se va armar' en vez de estar laburando, tiene la cabeza quemada”. Una manifestación de Revolución Federal, la agrupación que dirigió Jonathan Morel.

“El 56% de los argentinos tenemos problemas mucho más serios que la vida de Cristina o reconocerme y putearme por la calle. Hoy un periodista, bah periodista, operador kirchnerista estuvo difundiendo información sobre mi y es muy complejo porque te cierran puertas, nunca me gustó victimizarme, nunca lo hice y sí espero a mi juicio a cuando yo me pueda sentar a declarar, es cuestión de tiempo lamentablemente no queda otra”, expresó.

El exdirigente de Revolución Federal hizo un fuerte descargo contra la prensa, porque considera que si bien tuvo un trato amable con muchos periodistas, “lo han decepcionado”. “He hablado con periodistas kirchneristas que en off me dicen que saben que no tengo nada que ver y después en vivo salen a decir boludeces de mi. Son unos hijos de puta, le siguen llenando la cabeza a ese núcleo duro kirchnerista cuando ya bastante problemas tienen con Alberto, Fabiola, Espinoza. Los kukas todos los días tienen algo distinto por lo que llorar y estos soretes les siguen llegando a la cabeza. Pensemos un poco también en esa pobre gente que perdió las elecciones”, se burló.

Consultado sobre cómo iba su actual comercio, del que Morel no quiso dar detalles “por razones obvias”, explicó que “ las cosas andan mal, pero siempre fueron mal”. Según el joven, “inclusive cuando tenía la carpintería que facturaba muchísimo, la plata nunca alcanzó”. “La última vez que me alcanzó la plata fue con Macri”, aclaró.

Jonathan Morel sobre el Gobierno de Javier Milei

Con respecto a cómo ve el actual Gobierno, opinó: “La realidad está como se dijo que iba a estar en la campaña. Te puede gustar más o menos, yo no soy un termo de Milei”. Jonathan, más adelante planteó que por Javier Milei y Victoria Villarruel pone “las manos en el fuego”, pero “hay muchas cosas de los que están abajo” con las que no está de acuerdo, porque “son lacras que quieren cargos”. Diferencia en este sentido a los jóvenes que se acercan a Javier Milei por las redes sociales y no están preocupados por un futuro cargo de concejal, están preocupados por su “futuro personal”.

A pesar de su alejamiento de la política, Jonathan Morel contó que militó la campaña de Javier Milei y fiscalizó en las elecciones. “Me reconoció un militante kirchnerista y vinieron 50 de ellos, rompieron las rejas del colegio, se pusieron a cantar la misma boludes que cantan siempre de 'como a los nazis les va a pasar' y saltaban como monos mandriles. Finalmente tuve que salir de la escuela custodiado por los militares. Estos tipos son muy violentos y no salió por ningún lado, porque obviamente ganó Javier Milei y a nadie le importó”, relató.

Morel habla sobre su decepción por la política y sus ganas de irse del país: “Mi error fue preocuparme por los demás. En un momento pensé en irme y dije 'no, voy a quedarme a pelearla'. Hoy no puedo irme por la causa, pero tal vez lo haga cuando esto termine”.

“Cuando veo un estúpido que todavía defiende a Alberto, pienso 'se merece vivir esto'. Hoy por hoy, me ocupo de mi, de que mi negocio crezca, de llegar a fin de mes y listo. En este país tenés que ser mediocre. No pienses en comprarte una casa, no pienses en comprarte un auto. Pensá en llegar a fin de mes y si te podés comprar un kilo de helado, listo estás hecho ¿Cómo motivás a un pibe a que estudie, que invierta, que sea médico, si todo es una mierda?”, cuestionó.

“No me arrepiento de nada”

A pesar de que describe su presente como “muy difícil” por los escraches y planteó que siente que alguien podría ser violento con él o su familia, Morel aseguró que “no se arrepiente de nada y volvería hacer lo mismo 500 veces”. Según Morel, Cristina Fernández de Kirchner "está en retirada" y "muerta políticamente". Foto: NA.

“Mi odio al peronismo y al kirchnerismo sigue intacto y están más vigentes que nunca. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Juan Grabois, Guillermo Moreno son unos terribles hijos de re mil puta y no me voy a cansar de decirlo. No me van a callar, porque es lo que piensa la gran mayoría de la gente. Pasa que si salen a decirlo, mañana pierden su laburo y le arman una causa. Yo no les tengo miedo, esa es la diferencia. Mirá, Cristina Fernández de Kirchner me hizo poner una tobillera por algo que no hice. Ellos saben cada uno de mis movimientos, donde estoy, donde trabajo, en cualquier momento pueden caer a putearme, a agredirme. Es grave”.

En relación al presente de CFK ,planteó: “sigue teniendo poder, mal que pese sigue teniendo poder. Aunque cada vez menos. Mirá cómo será que cambiaron los tiempos que tuvo que pedir por favor que vayan hoy a Comodoro Py. Cristina Kirchner está en retirada, no murió el primero de septiembre pero murió políticamente y yo soy feliz de verla sufrir, que esté desesperada en ver como queda en alguna hojita de un libro de historia, porque hace rato cuenta de ya estaba, su tiempo ya pasó”.