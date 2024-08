Qué es el "empleo verde" y por qué cada vez más empresas argentinas lo fomentan

La crisis climática, la oleada regulatoria internacional y las crecientes demandas de consumidores e inversionistas están convirtiendo las posiciones relacionadas con la sostenibilidad en un componente crucial para el futuro del trabajo. Sin embargo, existe una brecha significativa entre la formación profesional académica disponible y la creciente demanda de estas habilidades.

A nivel mundial, los denominados “empleos verdes” están experimentando un crecimiento acelerado. Este aumento se refleja en áreas diversas como la gestión ambiental, la eficiencia energética, las energías renovables, el reciclaje y la sostenibilidad corporativa. Aunque la transición hacia una economía verde presenta desafíos sin precedentes, también ofrece una oportunidad única para adquirir nuevas habilidades y obtener nuevas oportunidades laborales.

Según el Foro Económico Mundial, se espera que en los Estados Unidos los empleos verdes se expandan a casi 24 millones, representando el 14% del total de la fuerza laboral para 2030. Desde que el presidente Joe Biden firmó la Ley de Reducción de la Inflación en agosto de 2022, se han creado más de 100.000 empleos en el sector de energía renovable en todo el país. Por otro lado, la Unión Europea, con su impulso para mejorar la eficiencia energética en edificios y reducir el consumo de combustibles fósiles, podría crear 160.000 empleos en el sector energético y de calefacción para 2030.

Y por casa cómo andamos

En Latinoamérica, esta tendencia también comienza a replicarse. La reciente reforma laboral en Colombia incluyó puntos clave para promover los empleos verdes en el país. Mientras que, en Argentina, hace poco más de un año se creó el Programa Nacional de Empleo Verde, que reúne a representantes de diversos organismos del gobierno, del sector empleador, de los sindicatos, de la academia y de distintas cámaras sectoriales con el objetivo impulsar el crecimiento del empleo verde en el país y favorecer actividades económicas más cuidadosas en el uso de los recursos naturales y el impacto ambiental.

"En un mundo cada vez más consciente de la sostenibilidad, los empleos verdes representan una oportunidad inigualable para redefinir el futuro laboral. Sin embargo, la escasez de habilidades y conocimientos sobre estas temáticas plantea la pregunta de quién ocupará estos puestos. Es crucial que los líderes ejecutivos se eduquen y se adapten a estas nuevas demandas para capitalizar las oportunidades y asegurar un desarrollo sostenible y equitativo”, comenta Federico Falcón, director ejecutivo de The Carbon Sink, consultora especializada en la gestión de la huella de carbono corporativa.

Cada vez más empresas apuestan al compromiso con lo sustentable.

Recientemente, un informe del “Green Skills Report” de Economist Impact, el think tank de The Economist Group, aseguró que la transición hacia una economía verde está en riesgo debido a la falta de desarrollo y adquisición de habilidades. La investigación indica que la transición requerirá que todas las personas adquieran habilidades vinculadas a la sostenibilidad, no solo aquellas que trabajan en roles explícitamente “verdes". Y aunque cerca del 80% de los líderes empresariales encuestados considera que incorporar estas competencias y conocimiento es el motor más importante para la transición, sólo el 55% confirmó que sus empresas están implementando -o planeando implementar- programas de capacitación sobre estos temas para su fuerza laboral.

La demanda de las empresas

Marian Ventura, de Done!, añade: "Hay un incremento exponencial de la demanda de habilidades ASG (ambiental, social y de gobernanza) en las organizaciones. A la vez, soy testigo de la brecha de conocimiento sobre estos aspectos en los niveles más altos de toma de decisiones y cómo los programas de formación orientados a este público no incorporan esta perspectiva".

En esa misma línea, la Universidad del CEMA se unió a la organización El Núcleo para lanzar programas educativos en sostenibilidad, triple impacto y economía circular, e incorporar materias sobre estas temáticas dentro del programa del MBA que ofrece la universidad. Esta alianza busca formar a futuros profesionales con una visión integral de la sostenibilidad, preparándolos para enfrentar los desafíos ambientales y contribuir a un desarrollo más responsable.