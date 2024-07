Picasso y Velázquez, Duchamp y Da Vinci

El tema de la recreación de obras de arte es fascinante y complejo, abarcando aspectos legales, éticos y creativos. Límites no siempre precisos determinan la caracterización de las recreaciones. Matices a veces objetivos y otras no tanto separan homenajes, apropiaciones y burdos plagios. En los homenajes los artistas rinden tributo a las obras anteriores (clásicas o no, pero en general muy conocidas) mediante la creación de nuevas piezas que respetan y celebran las originales. Estos homenajes suelen ser explícitos en reconocer la influencia de la obra original. El caso de la Manifestación de Mondongo es adecuado ejemplo.

En las apropiaciones los artistas toman elementos de obras preexistentes y los incorporan en sus propias creaciones, a veces modificándolos significativamente. La apropiación puede generar debates sobre originalidad y derechos de autor, pero hoy en día se considera una forma válida de expresión artística contemporánea. Hay plagio cuando un artista copia una obra existente sin permiso y la presenta como propia. Eventualmente la copia puede ser parcial pero siempre es éticamente cuestionable y puede tener consecuencias legales. La falsificación se da cuando, además se agrega una firma apócrifa. Si hay intención de lucro se entra en el terreno delictivo.

La diferencia entre apropiación y plagio a menudo depende de la intención del artista y del contexto. La apropiación se justifica en el contexto del arte contemporáneo como una forma de diálogo con el pasado y de recontextualización de imágenes y conceptos. El plagio, en cambio, implica una intención de engaño y una falta de reconocimiento del trabajo original.

En alguna nota anterior exploramos algunos casos vinculados al David de Miguel Ángel.

Picasso y las Meninas de Velázquez

Velázaquez, "Las meninas" detalle.

“Las Meninas" de 1656, es una de las obras maestras más célebres del pintor español Diego Velázquez, (1599-1660). La pintura, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, es conocida por su complejidad y maestría técnica. Muestra una escena en el taller del artista en el Palacio Real de Madrid. En el centro está la infanta Margarita, rodeada de sus damas de compañía (meninas), un perro, un enano y otros miembros de la corte. Velázquez se retrata a sí mismo trabajando en un gran lienzo.

Velázquez, "Las meninas" Museo del Prado.

Al fondo, en un espejo, se reflejan las figuras del rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria, sugiriendo que ellos están parados fuera de la escena, mirando hacia los personajes principales.

Desde su etapa formativa en la Real Academia de Madrid, Pablo Picasso (1881-1973) sintió una profunda admiración por Velázquez y en particular por las Meninas.

Pablo Picasso, "Las meninas" Museo Picasso de Barcelona.

A principios de la década del siglo pasado el británico Francis Bacon había hecho una serie de obras a partir del retrato del papa Inocencio X de Velázquez. Seguramente ello haya influido para que también el malagueño volviese a su admirado maestro.

Fue así que a partir de agosto y hasta diciembre de 1957 encaró una serie de 58 obras que recrean el famoso retrato múltiple de la corte de Felipe. La mayoría de estas obras se encuentran actualmente en el museo Picasso de Barcelona. A ellas nos referimos en otra nota anterior.

La serie debe considerarse como un valioso homenaje y es un ejemplo de una feliz conexión entre dos artistas con estilos diametralmente distintos y la reelaboración en una serie extraordinaria de una obra magistral del arte universal.

Duchamp y la Gioconda de Leonardo

Leonardo da Vinci "La Gioconda" Museo del Louvre.

Un caso distinto es la intervención que Marcel Duchamp (1887-1968) sobre una reproducción del famosísimo retrato del maestro del renacimiento.

Como es sabido, coherente con su habitual desenfado, el francés, en 1918 pintó bigotes y una barba a la Mona Lisa. Peor: tituló a la obra "L.H.O.O.Q." un juego de palabras que en francés suena como "Elle a chaud au cul", que en español se traduce como "Ella tiene calor en el trasero" o "Ella está caliente". Marcel Duchamp "L.H.O.O.Q."

Arropado en el dadaísmo de la cual fue una figura central Duchamp produce acá una apropiación absolutamente irreverente que sigue la línea de su presentación en 1917 de su “Migitorio” en una exposición cual una obra de arte.

Se han justificado estos artefactos, al artista y todo el movimiento por su capacidad para desafiar las convenciones artísticas. Se arguye también un enfoque iconoclasta ¿? y un humor provocador.

A mi criterio en general este tipo de producciones cuyo objetivo básico es la autopromoción quedan fuera del campo del arte. Excepcionalmente aparece en ellas un valor genuino que amerite incluirlas. Aunque muy a menudo se lo hace…

* Carlos María Pinasco es consultor de arte.

